Aslanın saldırdığı çiftçi taburcu oldu! Zeus'a hakkını helal etti: Onun bir suçu yok

Antalya'da hayvanat bahçesinde kaçan Zeus isimli aslanın, saldırdığı çiftçi Süleyman Kır tedavisinin ardından taburcu oldu. Aslanın saldırmadan hemen öncesindeki anı anlatan Kır, "Sivrisinek ısırmasın diye üstümü battaniye ile örtmüştüm. Battaniyeyi kaldırdığımda aslan gördüm. Ayaklarımı ısırdı. Bir pençe atıyordu, bir ısırıyordu" ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Onun bir suçu yoktu" ded.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Temmuz Pazar gecesi hayvanat bahçesinden kaçan Zeus isimli erkek aslan, kaçtığı parka 800 metre mesafedeki bir fıstık bahçesinde uyumakta olan Süleyman Kır isimli çiftçiye saldırmıştı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan ise avcılar tarafından vurularak öldürüldü.

"SİVRİSİNEKTEN KORUNMAK İÇİN ÖRTTÜĞÜM BATTANİYEYİ KALDIRINCA ASLAN ISIRDI"

Yaklaşık 5 günlük tedavisinin ardından Kır, hastaneden taburcu edildi. Aslanla yaşadığı o anları tekrar paylaşan Kır, "Dünyada bu da başımıza geldi. Vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri var. Ömrüm 41 yıl Toros dağlarında hayvan otlatmakla geçti. Hiçbir vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık. 4 yıl önce hayvancılığı bırakıp tarıma başlamıştım ve yer fıstığı ekmiştim. Onları suladıktan sonra biraz yatıp dinlenmek istedik. Hanım, ‘Süleyman ayağımızın yanında yabancı bir cisim var, şuna bir bak' dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Onu kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim. Hemen üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım. Sonra aslan 10 metre uzaklaştı. Korku filmlerindeki gibiydi. Daha sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan zaten düşündürecek zaman da bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyordu bir ısırıyordu" dedi.

"ASLANA HAKKIMI HELAL EDİYORUM ONUN BİR SUÇ YOK"

Yaşananlar sonrası aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli olan insanlara helal etmem. Aslanın bir suçu yok" diyerek olayda ihmali olanlara karşı tepkisinin olduğunu dile getirdi. Kır bu konuda hukuki süreç başlatacağını da sözlerine ekleyip, sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.