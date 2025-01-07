Suriye'nin adı değişecek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı! PKK'ya son uyarı: Ülkeyi terk edin!

07 Ocak 2025 21:43 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:20

Suriye'de yeni döneme ilişkin yol haritası şekilleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapılan görüşmeler sonucunda Suriye’nin ismi ve gelecekteki yol haritasıyla ilgili önemli detayları paylaştı. Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’nin geleceği için Kabine’de kritik bir talimat verdiğini paylaştı.

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Dışişleri BakanıHakan Fidan​, Suriye’deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, azınlıkların güvenliği konusunda mevcut durumda bir sıkıntı olmadığını belirtirken, gelecekte potansiyel sorunların oluşabileceğine dikkat çekti. "Suriye halkı, kendinden olan bir hükümeti sahiplendi. Bize de saygı duymak düşüyor" ifadelerini kullanan Fidan, yeni hükümetin hem halka hizmet etmesi hem de uluslararası alanda muhatap kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Türkiye’nin Suriye​ halkının yaralarının sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Bakan Fidan, Halep​ başta olmak üzere birçok bölgenin yeniden imar edilmesi gerektiğini söyledi. Halep’in yerle bir olduğunu ifade eden Fidan, geri dönüşlerin sağlanabilmesi için yeniden yapılanma çalışmalarının hızla başlaması gerektiğini dile getirdi.

Fidan "Cumhurbaşkanımız kabinede talimat verdi, Türkiye olarak imkanların seferber edilmesiyle ilgili. Yaraların sarılması önemli. Halep'in yerle bir edilmiş durumda yeniden imar edilmesi gerekiyor." dedi

SURİYE'NİN ADI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ KALACAK

Suriye’nin yeni hükümeti tarafından izlenecek yol haritasını da değerlendiren Fidan, ülkenin isminin Suriye Arap Cumhuriyeti olarak kalacağını ve bayrağa bir yıldız daha eklendiğini söyledi. İç göç nedeniyle nüfusun yarısından fazlasının yerinden edildiğini hatırlatan Fidan, geri dönüşlerin sağlanması için altyapı ve imar projelerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Fidan "Yol haritasını sordum. Devletin ismi Suriye Arap Cumhuriyeti olacak. Bayrağa bir yıldız daha eklediler." diyerek süreci açıkladı.

"PKK YÖNETİM KADROSU ÜLKEYİ TERK ETSİN"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki tavrının net olduğunu belirtti. Fidan, "Askeri harekat istenmiyorsa, PKK’lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor. İsimleri elimizde, bu maskaralığa son verilmeli" ifadelerini kullandı. Suriyeli Kürt halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, yeni yönetimin bu konuda garanti verdiğini belirtti. Şam ile yürütülen görüşmelerde terör faaliyetlerinin sona ermesi yönünde mesajlar tekrarlandığını ifade eden Fidan, "Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin normal hayata katılmaları gerekiyor" dedi.