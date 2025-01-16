İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes şartları belli oldu! Gazzeliler sokaklarda gözleri yaşlı kutladılar

16 Ocak 2025 08:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:37

Gazze'de 15 ayın ardından ateşkes anlaşması İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi. Gazze'de sevinçle karşılanan kararın, İsrail kabinesi tarafından bugün onaylanması bekleniyor. 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşmasında rehinelerin kısa sürede bırakılacağı açıklandı. İşte Gazze ateşkes anlaşmasının detayları...

Hamas​ ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha​'daki müzakereler sonucu Gazze Şeridi​'nde ateşkes​ ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. 15 aylık katliam süreci 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek Gazze ateşkes anlaşmasıyla sona erecek. İsrail kabinesi bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacak.

''SON REHİNE GERİ DÖNENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, halka sükunet çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog açıklamalarda bulundu. Herzog, Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini söyledi. İsrailli rehineleri eve getirmek için anlaşmanın şart olduğunu söyleyen Herzog, rehinelerin eve dönmesinden daha önemli bir şey olmadığını ifade etti.

Anlaşma şartlarının zor olduğunu dile getiren Herzog, güvenlik, diplomatik ve toplumsal çabalarla bir fırsat oluşturulduğunu ve bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Katar, Mısır ve ABD’ye anlaşmaya yönelik çabaları için teşekkür eden Herzog, "Anlaşmanın her aşaması gerçekleşene ve son rehine de geri dönene kadar tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

GAZZE ATEŞKES ANLAŞMASI'NIN DETAYLARI

İngiliz merkezli haber ajansı Reuters, Gazze ateşkes anlaşmasının detaylarını paylaştı. Ateşkesin devam ettiği her gün 50 yakıt taşıyan, 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gidecek.

REHİNE TAKASI

İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu başlattığı günlerde (7 Ekim 2023) gözaltına alınan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak. Hamas ise ateşkesin ilk 3 gününde 3 rehineyi, ilk aşamada ise toplam 33 rehineyi serbest bırakacak. Ateşkesin ilk aşaması ise 42 gün sürecek.

İsrail,her sivil rehineye karşılık 30 her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Bu da 1000'den fazla tutuklu Filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

İSRAİL GÜÇLERİNDEN KADEMELİ ÇEKİLME

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek. Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında 250 kişiyi rehin aldığı, yaklaşık 100 İsrailli rehinenin hala Gazze'de tutulduğu düşünülüyor. Ordu bu rehinelerin en az üçte birinin öldüğünü düşünüyor.

İsrail'in saldırılarında ise çoğu kadınlar ve çocuklar olmak üzere 46 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

TRUMP: KASIM AYINDAKİ TARİHİ ZAFERİN SONUCU

Öte yandan Donald Trump da Truth Social adlı kendi sosyal medya platformundan İsrail ve Hamas arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı. "Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

BIDEN: BMGK'DA KABUL GÖREN ÇERÇEVE

ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkesin ardından, "Anlaşma, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi. Biden, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Anlaşmanın, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi tarafından önerilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geniş bir kabul gören çerçeve temelinde oluşturulduğunu belirtti.

ÜÇ AŞAMALI ANLAŞMA

Anlaşmanın ilk aşamasında, 6 haftalık bir sürede tam bir ateşkes sağlanacağını belirten Biden, bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekileceğini ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakacağını açıkladı. ABD’li esirlerin de serbest bırakılacağını açıklayan Biden, süreçte Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını ve Gazze'ye acil insani yardım akışı başlayacağını açıkladı.

Biden, ikinci aşamada kalan esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in tüm güçlerini Gazze'den çekeceğini belirtti. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası ve hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesini sağlanacak.

Biden, 15 aylık çatışmalar boyunca yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü belirterek “Bu anlaşma, Gazze’de savaşın sona erdirilmesi için rehinelerin serbest bırakılmasını içeren tek yoldu” dedi.

Anlaşmanın başarıya ulaşmasında Mısır, Katar ve diğer ülkelerin yanı sıra ABD’li diplomatların büyük rol oynadığını söyleyen Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililere teşekkür etti. Biden, “Bu, ekibimle birlikte yoğun çabalarımızın sonucuydu. Ancak uygulanması büyük ölçüde bir sonraki yönetime kalacak” dedi. Biden, barış için çalışan herkese teşekkür ederek, “Bugün çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik. Bu, bölge için yeni bir başlangıç ve umut verici bir adım” ifadelerini kullandı. Biden, “Bu anlaşma, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir” dedi.

GAZZE'DE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı. Sokaklarda kutlamalar yapıldı. İşte o anlara dair görüntüler: