Son dakika | 'Hamas, Gazze ateşkes anlaşması için onay verdi' iddiası! İsrail beklemede

15 Ocak 2025 16:38 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:58

Son dakika haberi... İsrailli bir yetkili, Hamas'ın Gazze ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini söyledi. Fakat İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas tarafından henüz ulaşan bir cevap olmadığını bildirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'ateşkes anlaşması eşikte' demesinin ardından İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrailli yetkili, Hamas​'ın Gazze​ ateşkes​ anlaşmasını kabul ettiğini söyledi. İsrail basını da Gazze ateşkes anlaşmasına önümüzdeki saatlerde ulaşılmasının beklendiğini yazdı. Fakat İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes teklifine henüz cevap vermediğini bildirdi.

Ayrıca İsrail medyası, İsrailli milletvekillerine işlerini ertelemeleri söylendiği, bu akşam parlamentoda anlaşmaya varılan konuların görüşüleceğini yazdı.

Haberde, anlaşmanın bu akşam ya da yarın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması halinde anlaşmaya karşı Yüksek Mahkeme'ye yapılacak itirazlar için 24-48 saatlik bir süre tanınacağı ve pazar günü ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla anlaşmanın başlayabileceği bildirildi.

''ANLAŞMA YARIN İMZALANACAK''

Filistinli bir kaynak da İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Katar'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın muhtemelen yarın imzalanacağını söyledi. İsmi açıklanmayan Filistinli kaynak, sabahın erken saatlerine kadar süren, neredeyse tüm konuların çözüme kavuşturulduğu bir toplantıda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İSRAİL-HAMAS ATEŞKES ŞARTLARI

İsrail basını, ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın 33 rehineyi bırakacağını, bu rehinelerin büyük bir bölümünün canlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın 16. gününde ise kalan rehinelerin bırakılması için görüşmeler sürecek.

7 Ekim'de rehin alınan 251 kişinin 94'ünün hala Gazze'de olduğu düşünülüyor. İsrail ordusu ise bu kişilerden 34'ünün öldüğünü tahmin ediyor.

İsrail, askeri gücünün önemli bölümünü güvenlik sebebiyle Gazze Şeridi ile İsrail arasında tutacak. Askeri güçler, güneydeki Philadelphi Koridoru'nun belirli bölümlerinden ve Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun tamamından çekilecek.

İsrail, çok sayıda Filistinli mahkumu ise serbest bırakacak. Anlaşma​ kapsamında İsrail'e göre yüksel profilli suçluların hiçbirinin Batı Şeria'ya gidişine izin verilmeyecek. Hamas'ın 7 Ekim saldırısına katılan hiç kimse serbest bırakılmayacak. Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidişine izin verilecek.

ANLAŞMADA YAHYA SİNVAR DETAYI

Suudi basını ise Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın cansız bedenini istediğini de yazdı. İsrail medyasına açıklamalarda bulunan bir yetkili ise bunun olamayacağını söyledi.