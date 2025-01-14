İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

14 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:09

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona gelindi. ABD Başkanı Joe Biden, ''Gazze Anlaşması hayata geçmenin eşiğinde'' derken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ateşkesin 5 gün içinde gerçekleşmemesi durumunda büyük bir şaşkınlık yaşayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise bugün ateşkes karşıtı bakanlarla görüşmesi bekleniyor.

Gazze​ için son umut ışığı, Katar​'ın her iki tarafa da sunduğu nihai taslakta. İsrail ile Hamas​ arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona gelindiğini ABD​ duyurdu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, anlaşmanın çok yakında gerçekleşeceğini, bu hafta 'tamamlanabilir' olduğunu söyledi.

''ATEŞKES 5 GÜNE GERÇEKLEŞMEZSE ÇOK ŞAŞIRIRIM''

Sullivan, ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin olacağını, siyasi sürecin de önünün açılabileceğini belirtti. Ateşkes taslağında rehinelerin serbest bırakılmasına dair son ayrıntılar olduğunu ifade eden Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sullivan'ın en dikkat çeken açıklaması ise ateşkesin 5 gün içinde gerçekleşeceğini aktardığı noktaydı. Sullivan, "Eğer kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

BIDEN: ANLAŞMANIN EŞİĞİNDEYİZ

Ateşkese dair ABD Başkanı Joe Biden da açıklamalarda bulundu. Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü söyledi. Biden, ''İsrail ve Hamas arasındaki savaşın yakında biteceğini umuyorum. Gazze halkı cehennemi yaşadı ve Filistinlilerin barışa ihtiyacı var. Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmanın eşiğindeyiz.'' dedi.

TRUMP: ATEŞKES HAFTA SONUNA KADAR OLABİLİR

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ise İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Bunu başarmaya çok yakınız. Bunu başarmaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa orada çok fazla sorun olacak, daha önce hiç görmedikleri kadar çok sorun. Bunu başaracaklar. Bir el sıkışma olduğunu ve bunu bitireceklerini, belki de haftanın sonuna kadar bitireceklerini anlıyorum, bunun gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-HAMAS ATEŞKES ŞARTLARI

İsrail basını, ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın 33 rehineyi bırakacağını, bu rehinelerin büyük bir bölümünün canlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın 16. gününde ise kalan rehinelerin bırakılması için görüşmeler sürecek.

7 Ekim'de rehin alınan 251 kişinin 94'ünün hala Gazze'de olduğu düşünülüyor. İsrail ordusu ise bu kişilerden 34'ünün öldüğünü tahmin ediyor.

İsrail, askeri gücünün önemli bölümünü güvenlik sebebiyle Gazze Şeridi ile İsrail arasında tutacak. Askeri güçler, güneydeki Philadelphi Koridoru'nun belirli bölümlerinden ve Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun tamamından çekilecek.

İsrail, çok sayıda Filistinli mahkumu ise serbest bırakacak. Anlaşma kapsamında İsrail'e göre yüksel profilli suçluların hiçbirinin Batı Şeria'ya gidişine izin verilmeyecek. Hamas'ın 7 Ekim saldırısına katılan hiç kimse serbest bırakılmayacak. Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidişine izin verilecek.

ANLAŞMADA YAHYA SİNVAR DETAYI

Suudi basını ise Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın cansız bedenini istediğini de yazdı. İsrail medyasına açıklamalarda bulunan bir yetkili ise bunun olamayacağını söyledi.

NETANYAHU KABİNEYİ TOPLUYOR

Netanyahu, bugün öğleden sonra kabinesi ile bir araya gelecek. Burada anlaşmaya karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in desteğini almayı hedefliyor.