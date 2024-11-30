Ateşkeste bir hafta bile dolmadı! İsrail, Lübnan ile Suriye sınırındaki konvoyu havaya uçurdu

30 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:55

İsrail, Hizbullah'a silah ve mühimmat taşıdığını ileri sürdüğü bir araç konvoyunu Lübnan ile Suriye sınır kapısında savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu vurdu. İsrail tarafından yapılan açıklamada, bu durumun 'ateşkes ihlali' olarak nitelendirildiği ve bu yüzden saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail, Hizbullah​'a silah​ ve mühimmat taşıdığını ileri sürdüğü bir "araç konvoyunu" Lübnan​ ile Suriye​ sınırında havaya uçurdu. İsrail basını, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları bugün erken saatlerde Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapıları yakınlarında bulunan ve Hizbullah tarafından silah transferi için 'aktif olarak' kullanıldığını söylediği Suriye askeri altyapısını vurdu" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL DEVLETİNE BİR TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Bu saldırı, ateşkes anlaşmasından sonra bile Suriye'den Lübnan'a Hizbullah'a silah transferinin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilmiştir ve ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal ederek İsrail Devleti'ne yönelik bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, "ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal eden İsrail Devletine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Lübnan ve Hizbullah yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.