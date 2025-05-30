Ateşkesi onaylayan Hamas değerlendirme sürecine geri döndü: Talepleri karşılamıyor

İsrail'in, ABD'nin sunduğu ateşkes teklifine olumlu cevabının ardından Hamas, teklifin tekrar değerlendirildiğini bildirdi. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, teklifin 'talepleri karşılamadığını' buna rağmen incelemede olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkesin İsrail tarafından bozulmasının ardından yeni bir umut doğdu. ABD Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi, İsrail tarafından onaylandı. İsrail'den önce Hamas, ateşkesi onayladığını bildirmesine rağmen ateşkes metninde birtakım değişikliklerin olduğu, 'taleplerin karşılanmadığı' belirtildi.

''TALEPLERİ KARŞILAMIYOR, BUNA RAĞMEN...''

Esir takasını da kapsayan ateşkes görüşmeleri hakkında Reuters'a açıklamalarda bulunan Hamas'ın üst düzey isimlerinden Besim Naim, "İsrail'in ateşkes teklifine cevabı, halkımızın meşru ve adil taleplerinin hiçbirini karşılamıyor" dedi. "İsrail'in cevabının temelde işgali sağlamlaştırma peşinde olduğuna" dikkat çeken Hamas yetkilisi, "Buna rağmen, Hamas liderliği, yeni teklifi detaylı olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

ABD ATEŞKES KONUSUNDA 'ÇOK İYİMSER'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bruce, ABD tarafından sunulan ve İsrail'in de kabul ettiği ateşkes önerisi konusunda, "Çok umut verici bir teklifin sunulduğunu biliyoruz. Hamas'ın bu teklifi kabul edip etmediğini henüz bilmiyoruz ancak bu teklifin çok umut vadettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu önerinin Hamas tarafından kabul edilip edilmediği konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Bruce, kabul edilmesi halinde ateşkes anlaşmasının bölgeye barış getireceğini dile getirdi.

"Beyaz Saray Sözcüsü Karoline'ın da belirttiği gibi bu öneriyi İsrail de kabul etti, dolayısıyla şu anda çok iyi bir noktadayız." değerlendirmesini yapan Bruce, anlaşmaya varılması ve ateşkesin başlaması durumunda bunun devam etmesini umduklarını vurguladı.