Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmenin çok gergin geçtiğini yazdı. Netanyahu'nun İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planında ise Trump'ın destek vermediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son telefon görüşmesinin, İran konusunda 'temel anlaşmazlıklarla dolu olduğunu' belirtti. Trump'ın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü.

İRAN'A SALDIRI 'UYGUNSUZ'

Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden (İran ile) güçlü bir nükleer anlaşmaya varma şansını zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD ordusuna, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail ile her türlü askeri iş birliğinin dondurulması talimatını verdiği belirtildi.

İSRAİL'İN ABD'YE İHTİYACI VAR!

İsrail'in başta füze savunma sistemleri olmak üzere ABD'nin askeri iş birliğine ciddi ihtiyaç duyduğu kaydedilen haberde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı meselesinde askeri iş birliğinin dondurulmasının İsrail'in tek taraflı bir çatışmaya girişmesini son derece "riskli hale getirdiği" aktarıldı.

Görüşmede Trump'ın diplomatik çözüme bağlılığını belirterek İran ile İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayan "iyi bir anlaşmaya" ulaşılabileceğine inandığını söylediği bilgisi paylaşıldı.

ABD VE İRAN MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.