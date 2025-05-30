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 | Berrak Arıcan

Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmenin çok gergin geçtiğini yazdı. Netanyahu'nun İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planında ise Trump'ın destek vermediği belirtildi.

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Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:42

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son telefon görüşmesinin, İran konusunda 'temel anlaşmazlıklarla dolu olduğunu' belirtti. Trump'ın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü.

Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti

İRAN'A SALDIRI 'UYGUNSUZ'

Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden (İran ile) güçlü bir nükleer anlaşmaya varma şansını zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD ordusuna, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail ile her türlü askeri iş birliğinin dondurulması talimatını verdiği belirtildi.

Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti

İSRAİL'İN ABD'YE İHTİYACI VAR!

İsrail'in başta füze savunma sistemleri olmak üzere ABD'nin askeri iş birliğine ciddi ihtiyaç duyduğu kaydedilen haberde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı meselesinde askeri iş birliğinin dondurulmasının İsrail'in tek taraflı bir çatışmaya girişmesini son derece "riskli hale getirdiği" aktarıldı.

Görüşmede Trump'ın diplomatik çözüme bağlılığını belirterek İran ile İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayan "iyi bir anlaşmaya" ulaşılabileceğine inandığını söylediği bilgisi paylaşıldı.

Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti

ABD VE İRAN MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

Trump ve Netanyahu arasında İran gerginliği! İsrail basını ABD'nin iş birliğini askıya aldığını iddia etti

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran müzakereleri devam ediyor mu?
ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere geçtiğimiz günlerde Umman’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından, müzakerelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı.
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