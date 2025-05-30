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 | Berrak Arıcan

İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar

İsrail'in Avrupa'ya tehditlerine rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı şartlarla Filistin devletini tanımaya yeşil ışık yaktı. Macron, Filistin devletinin tanınmasını 'sadece ahlaki görev değil, siyasi gereklilik olduğunu' söyledi.

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İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur'da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Fransız lider, Filistin devletini tanıma konusunda bir kez daha yeşil ışık yaktı. Macron, bazı şartlarla birlikte Filistin devletini tanımanın “sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda siyasi bir gereklilik” olduğunu belirtti.

AFP'nin haberine göre, İsrail'in Avrupa'ya karşı tehditlerine rağmen Filistin'i tanıma konusunu bir kez daha dile getiren Macron, Batılı ülkelerin İsrail'e karşı 'kolektif yaklaşımlarını sertleştirmesi' gerektiğini savundu. Fransız lider, bu adımın ise bir an önce atılması gerektiğini, Gazze'de açlığın ve kıtlığın şiddetlenerek devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar

TRUMP'IN İNANDIRICILIK TESTİNİ GEÇMESİ GEREK

Açıklamaları sırasında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Macron, ABD lideri Donald Trump'ın bir 'inandırıcılık testi'nden geçtiğini belirtti. Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu da ifade etti. Trump'ın da aynı şekilde yaptırımlara hazır olduğunu teyit etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar

İSRAİL AVRUPA ÜLKELERİNE TEHDİTLER SAVURDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malta Başbakanı Robert Abela, gelecek ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını bildirdi. Malta'nın ardından Fransa ve İngiltere'nin de Filistin devletini tanımak için hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar

Malta ve Avrupa devletleri iddiası, İsrail'i harekete geçirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamalarda tehditler savurdu. Saar, "İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir.” dedi.

TEK TARAFLI İLHAK TEHDİDİ

Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin’i tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini kaydetti.

İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 249’a, yaralı sayısı 123 bin 492’ye yükseldi.
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