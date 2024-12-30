Atina'da Hicaz Demiryolu korkusu!  'Erdoğan, 2. Abdülhamit'in projesini yeniden canlandırıyor'

30 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:39

"Suriye pazarlığı Atina'yı korkutuyor" başlığıyla verilen analiz haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu projesini yeniden hayata geçirmek istediğini yazdı. Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve NATO'daki prestijini artırdığı belirtilen haberde, Atina'nın ise buna karşılık İsrail ile daha sıkı iş birliği içine girmesi gerektiği belirtildi.

Yunan basını Suriye​'de Beşar Esad​ rejiminin yıkılmasın sonrası Türkiye​'nin, bölgedeki etkinliğini ve uluslararası prestijini artırmasının Yunanistan​'a yansımalarına ilişkin dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Kathimerini'de "Suriye pazarlığı Atina'yı korkutuyor" başlığıyla verilen analiz haberde, Atina'nın İsrail'le ilişkilerini güçlendirmesinin Türkiye'nin hamlelerine karşı büyük önem kazandığı belirtildi. İşte o yazıdan öne çıkanlar:

HİCAZ DEMİRYOLU KORKUSU

"Noel arifesinde Türk hükümetinin gerçekleştirdiği kabine toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Suriye ile Türkiye arasında deniz yetki alanının kurulmasına yönelik bir mutabakat anlaşmasının imzalanması olasılığından bahsetti. Yunanistan'a daha fazla ilgi çeken bu anlaşma Hicaz Demiryolu'nun Suriye bölümünün yeniden canlandırılmasıyla ilgiliydi.

OSMANLI'NIN BATI'DAN BAĞIMSIZLIĞININ KANITI

İstanbul'u Şam, Amman ve son olarak Mekke'ye bağlayacak olan plan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahlarından II. Abdülhamid tarafından tasarlandı. Proje, II. Abdülhamid'in Batı'dan bağımsızlığının kanıtı olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu tarafından finanse edildi ve uygulandı. Hat, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra , çöller ve tarih tarafından yutulmadan önce, Mekke'den Medine'ye kadar sadece 400 kilometreye ulaşmıştı. Şam'ı dikey bir çizgi , bugün 100 yıl önce var olmayan bir devlete ait olan bir şehre, İsrail'deki Hayfa'ya bağlıyordu.

TÜRKİYE'NİN EN ZORLU RAKİBİ İSRAİL

Buna karşın, Suriye'nin güneybatısındaki varlığına rağmen bu aşamada Türkiye'nin en zorlu rakibi İsrail. Osmanlı'nın ortadan kaldırılmasından bir asır sonra Türkiye'nin Orta Doğu'ya dönme girişimi, Atina'nın Kudüs'le daha yakın ve daha stratejik bir ilişki kurmasının ön şartı değildi. Türkiye'nin yetki alanını Doğu Akdeniz'in geniş kesimlerine genişletme taktiği ve bu genişlemeyi Ortadoğu'daki arazi özelliklerine eş zamanlı olarak uyarlama girişimi, aslında Yunanistan ile İsrail'i ve de Lefkoşa'yı da birbirine yakınlaştırıyor.

YUNANİSTAN ROL KAPMA PEŞİNDE

Şu anda İsrail, birçok farklı nedenden dolayı Yunanistan için çok büyük bir jeopolitik önem kazandı. Öncelikle İsrail, Suriye'deki askeri varlığı nedeniyle Şam'a fiilen baskı uygulayabiliyor. Her ne kadar Suriye'nin yeni yöneticileri öncelikle Ankara'dan etkilense de Şam'ın gelecekteki kararları sadece Türkiye'nin isteklerinin bir yansıması olamaz. Dolayısıyla Türkiye-Suriye mutabakatı ihtimali bile Binyamin Netanyahu hükümetini kayıtsız bırakmıyor.

SAVUNMADA YENİ İŞ BRLİKLERİ HAYALİ

Yunanistan-İsrail ilişkilerinin ihmal edilmemesi gereken bir yönü de savunma alanındaki iş birliği. İsrail, Yunanistan'a, zaman alıcı prosedürler olmaksızın, yüksek kalitede teknolojik silah sistemlerine erişim izni verirken, iş birliğinin genişlemesi bekleniyor.

YUNAN HAVA ÜSSÜ İSRAİL'İN EMRİNDE

Uçaksavar - füze karşıtı ve drone karşıtı korumadan oluşan çift kubbeli oluşturma süreci henüz tamamlanmadı. Buna karşın şimdiden İsrail, Yunanistan'a yeni füze savunma sistemleri teklif ediyor. Ancak ilişkiler aslında bundan daha da derin. Esasen İsrail, Hava Kuvvetlerinin yararlandığı Kalamata'daki Uluslararası Havacılık Eğitim Merkezini, ELBIT isimli şirket aracılığıyla yönetiyor.

YAHUDİ LOBİSİNDEN BEKLENTİ

Bu nedenle, Atina ile Kudüs arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra Washington'daki Yahudi lobisi de , başka hiçbir şey olmasa bile, Sayın Başbakan (Miçotakis) ile daha iyi iletişim kurulmasına yardımcı olabilir. Artık Atina'da da Esad rejiminin çöküşünün, İsrail'in gelişmelerden tamamen Ankara'dan değil Washington'dan haberdar olmasıyla gerçekleştiği açıkça görülüyor .

KUDÜS'TEKİ HRİSTİYANLAR: ERDOĞAN, GARANTÖRLÜK İSTİYOR"

Yunanistan ve İsrail arasında (mevcut oldukça sorunlu olandan) daha iyi bir iş birliğine ihtiyaç duyulan bir yön de Atina'ya bölgede önemli bir varlık olanağı sunan tek meseleyle ilgili: Yerli Hıristiyan nüfusun korunması.

Geçtiğimiz perşembe günü Sn. Erdoğan, Ekümenik Patrik Sn. Bartholomeo bir araya geldi. Toplantının detayları kamuoyuna açıklanmasa da Ankara, (Şam merkezli) Antakya Patrikliği'nin sorumluluğu altında Hıristiyanların korunmasının garantörü olarak görünmek istiyor . Daha geniş bölgede, Kudüs ve İskenderiye Patrikhanelerinde, farklı derecelerde de olsa, Yunanistan'ın etkisi hâlâ önemini koruyor.

ATİNA'NIN PATRİKHANE PLANI

İsrail-Kudüs Patrikhanesi ilişkileri sorunlu olmaya devam ediyor ve bu yalnızca önceki yıllarda yaşanan skandallardan değil, aynı zamanda sürünün ezici çoğunluğunun Arap kalmasından ve dolayısıyla kontrolün İsrail hükümetlerinin güvenlik meseleleri kapsamına girmesinden kaynaklanıyor. Her halükarda, perde arkasında Atina, Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin tarihi haklarına zarar vermeyecek bir tutumun alınmasını defalarca talep etti.

"SURİYE'DE OKULLAR TÜRKÇE ÖĞRETİYOR"

Fakat bütün bunlar Batı'nın genel algısına göre Türkiye'nin Suriye'deki başarılarına gölge düşürmüyor. Birincisi, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki yüksek stratejisine etkili bir darbe indirdi. Artık tarihi olan bu özel olay, Türkiye'nin NATO müttefikleri tarafından da tanınmaktadır. Müttefiklerin çoğunun bölgenin istikrarındaki genel rol konusunda son derece kaygılı olmasına rağmen, Atina'da bile Türkiye'nin NATO içindeki prestijinin arttığı açıkça görülüyor. Bu gerçeklik çeşitli "somut gerçekler" ile gösterilmektedir. Türkiye, son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde Türk kökenli nüfusların yerleştirildiği 35 kilometrelik bir bölgeyi muhafaza ederken, okullar kurarken (Türkçe öğretirken) güvenlik ortamını Türk polisinin özel kuvvet birimleriyle tam olarak kontrol ediyor.