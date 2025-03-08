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 | Berrak Arican

Atina'da hükümet karşıtı gensoru ortalığı karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltında

Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazasıyla ilgili parlamentoya verilen gensoru önergesi sunuldu. Hükümet karşıtı gensoru önergesinin reddedilmesi ortalığı karıştırdı. Parlamento önünde protestocuların gaz bombası ve işaret fişekleri atmasıyla çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

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Atina'da hükümet karşıtı gensoru ortalığı karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 12:56

Yunanistan’da 2023'te 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK, sol görüşlü SYRIZA, Yeni Sol, Özgürlük Rotası (Plefsi Eleftherias) ve 9 bağımsız milletvekili tarafından verilen gensoru önergesi parlamentoya oylamaya sunuldu. Önergeye 136 milletvekili destek verirken, 157 milletvekili karşı çıktı. Önergenin kabul edilmesi için gereken 151 oya ulaşılamadı. Hükümete karşı gensoru önergesi reddedildi.

HÜKÜMETE 'HEMEN AYRILIN' BİLDİRİSİ

Oturum, Başbakan Miçotakis'in konuşması sırasında Yeni Sol (New Left) gençlik grubu üyelerinin genel kurul salonuna bildiri atmasıyla kısa süreyle aksadı. Hükümete hitaben yazılan bildiride, "Hemen ayrılın" ifadesi yer aldı.

HALK ADALET İSTEDİ

Ayrıca oturum sırasında binlerce protestocu, parlamento önünde toplanarak tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet talep etti. Protestocular parlamento binasının dışında gaz bombası ve işaret fişekleri attı. Güvenlik güçleri ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile protestoculara müdahale etti.

Atina polisi, çıkan çatışmanın ardından 61 kişinin gözaltına alındığını, 7'sinin ise tutuklandığını açıkladı. Kuzeydeki Selanik kentinde de şiddet olayları yaşandı, polis 30 kişiyi gözaltına aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Yunanistan'daki tren kazasında ne olmuştu?
Yunanistan’ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023 yılında 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada aralarında çok sayıda üniversite öğrencisinin bulunduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazanın ihmal sonucu meydana geldiği tespit edilirken, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Kamuoyu yoklamalarına göre ülkede 10 kişiden 7'si hükümetin kazayı örtbas etmeye çalıştığına inanıyor.
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