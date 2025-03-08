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 | Berrak Arican

Suriye'de devrik lider Esad güçlerine karşı operasyon! Ahmed Şara 'birlik, beraberlik' mesajı verdi: Silah bırakın!

Suriye'de ordu güçlerinin devrik lider Beşar Esad rejimi unsurlarına karşı operasyonları sürüyor. Çatışmalarda şimdiye kadar en az 250 kişi hayatını kaybetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta yaşanan olaylara ilişkin yayımladığı mesajında, "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 10:30

Suriye'de devrik lider Beşar Esad yanlıları, güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Dera, Lazkiye, Tartus'ta çatışmalar çıktı. Halep ve İdlib'den birlikler operasyon için harekete geçti. Olaylarda en az 250 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güvenlik güçleri, devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri de genişletti. Silahını teslim etmek isteyenlereyse en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.

'ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK' MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise çıkan olayların ardından bir video mesaj yayımlayarak, "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı. Şara, ''Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki yeni Suriye'yi tanımıyorlar" diyen Şara, "Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok" ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara, güvenlik güçlerine saldırmaya devam eden unsurları, adil bir mahkemeye çıkartacaklarını ifade ederken, düşman ile aralarındaki farkın ilkelere bağlılık olduğunun altını çizdi.

''İHANETE RAĞMEN...''

Şara, devrik rejim unsurlarının oluşturduğu kargaşanın da son bulacağına işaret ederek "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" dedi.

Şara, Lazkiye'de operasyonlara katılan askeri birliklere de seslendi. Askerlere komutanların emir ve talimatlarına uyması çağrısında bulundu.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

EN AZ 250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFP haber ajansının haberine göre, SOHR, 162 sivilin 'beş ayrı katliamda' öldürüldüğünü belirterek, "Kurbanların büyük bir çoğunluğu Savunma ve İçişleri Bakanlığı ile bağlantılı unsurlar tarafından infaz edildi" ifadelerini kullandı. SOHR'den AFP'ye yapılan açıklamada, öldürülenlerin arasında 13 kadın ve beş çocuğun da olduğu belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beşar Esad neden kaçtı?
Kasım 2024'te Suriyeli muhaliflerden oluşan bir koalisyon, Esad'ı devirmek amacıyla ülkeye karşı çeşitli saldırılar düzenledi. Muhalif birlikler, 8 Aralık'ta Şam'a girerken Esad, Moskova'ya kaçtı ve Rusya hükûmeti tarafından kendisine siyasi sığınma hakkı verildi.
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