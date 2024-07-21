Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu

21 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:53

Kanadalı 54 yaşındaki Sarah Packwood ve 70 yaşındaki Brett Clibbery, 'Theros' adlı rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan yatla Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştı.

Çift, bir ay sonra kıyıya vuran bir cankurtaran botunda ölü bulundu.

Çiftin, Kanada'nın Nova Scotia kentinden ayrıldığı ve Azor Adaları'na yelken açtığı ancak 1 hafta sonra kaybolduğu bildirildi.

OTOBÜS DURAĞINDA TANIŞMIŞLAR

Kanadalı Brett ile Sarah, 2015 yılında Londra'da bir otobüs durağında tanışmış ve bir yıl sonra da yatta evlenmişlerdi.

Packwood ve Clibbery'nin ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftin yatı henüz bulunamadı.