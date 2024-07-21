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Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:53
Atlantik Okyanusu&#039;nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu

Bir çift, kendilerine ait bir yatla Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışırken kayboldu. Çift, bir ay sonra kıyıya vuran bir cankurtaran botunda ölü bulundu.

Kanadalı 54 yaşındaki Sarah Packwood ve 70 yaşındaki Brett Clibbery, 'Theros' adlı rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan yatla Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştı. 

Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu - 1. Resim

Çift, bir ay sonra kıyıya vuran bir cankurtaran botunda ölü bulundu. 

Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu - 2. Resim

Çiftin, Kanada'nın Nova Scotia kentinden ayrıldığı ve Azor Adaları'na yelken açtığı ancak 1 hafta sonra kaybolduğu bildirildi.

Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu - 3. Resim

OTOBÜS DURAĞINDA TANIŞMIŞLAR

Kanadalı Brett ile Sarah, 2015 yılında Londra'da bir otobüs durağında tanışmış ve bir yıl sonra da yatta evlenmişlerdi.

Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu - 4. Resim

Packwood ve Clibbery'nin ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan çift ölü bulundu - 5. Resim

Çiftin yatı henüz bulunamadı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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