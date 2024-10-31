Ava çıktı ayıya avlandı! Parçalanmış halde bulundu

31 Ekim 2024 08:32 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 08:45

Geyik vurmak için gittiği av gezisinden dönmeyen avcının bir ayı tarafından parçalandığı ortaya çıktı. Polis bölgede yaştığı araştırmada avcının vücuduna ait parçalar buldu.

ABD'nin Alaska eyaletinde geyik avına çıkan ve bir daha haber alınamayan Tad Fujioka adındaki 50 yaşındaki avcının, bir boz ayı tarafından parçalanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yetkililer, Fujika'nın kalıntılarının, av gezisinden dönmemesinin ardından çarşamba günü Sitka bölgesinde bulunduğunu duyurdu.

AVA GİTTİ, SIRRA KADEM BASTI

Fujioka'nın geyik avı gezisinden dönmemesi üzerine salı günü saat 18:00 civarında Alaska eyalet polisine ailesi tarafından kayıp ihbarı verildi. Bunun üzerine arama trama faaliyeti baylatan polis dün sabah yerel saat ile 11:30 civarında ceset kalıntılarına ulaştı. Raporda, "Soruşturma sonucunda, büyük ihtimalle ölümcül bir ayı saldırısının kurbanı olduğu ortaya çıktı" denildi.

ÖLMEDEN ÖNCE GEYİĞİ VURMUŞ

Alaska Kamu Güvenliği Departmanı sözcüsü Tim DeSpain, Fujioka'nın en az bir ayı tarafından saldırıya uğramadan önce orada bir geyiği öldürdüğünü söyledi. DeSpain, araştırmacıların olayda bir boz ayının rol oynadığını bildiklerini, çünkü bölgedeki tek ayı türünün bu olduğunu bildirdi.