Avrupa Birliği'nde yeni dönem! Un kurdunun satışına onay verildi

05 Şubat 2025 13:06 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:20

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gıdada yeni döneme imza attı. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yönetmelik sayesinde toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvaları gıda olarak piyasaya sunulabilecek.

Bu restoranın kapısında kuyruk oluyorlar! Yedikleri tek şey ise cırcır böceği

Bu restoranın kapısında kuyruk oluyorlar! Yedikleri tek şey ise cırcır böceği

AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarını içeren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Bu sayede ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni bir gıda olarak listesine eklendi. Böylelikle 10 Şubat'tan itibaren piyasaya sürülmesi onaylanmış oldu.

Bu çerçevede, başka bir firma yetki alana kadar Fransa merkezli Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek.

Öte yandan, bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde ifade edilecek.

BU İLK DEĞİL

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti.

AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.