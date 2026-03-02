Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Onur Kaya

Avrupa Birliği'nden İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan gelen misillemeler üzerine itidal çağrısı yaptı. Orta Doğu'nun uzayan bir savaştan büyük zarar göreceğini belirten Kallas, ekonomik tehditlere de dikkat çekip Hürmüz Boğazı için uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği'nden İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 01:58
|
02.03.2026
02.03.2026
saat ikonu 01:58

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB adına 'daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı. AB'nin Orta Doğu'daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini ifade eden Kallas, AB'nin 'ın nükleer ve balistik füze programları, kendi halkına yönelik insan hakları ihlalleri ve bölgedeki silahlı gruplara desteği nedeniyle kapsamlı kabul ettiği ve bu politikanın süreceği vurguladı. Kallas, "AB'nin güvenliği ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz ve ilave yaptırımlar da buna dahildir" dedi.

Kallas, "AB, İran'ı nükleer programına son vermeye, balistik füze programını sınırlandırmaya, bölgede ve Avrupa'da istikrar bozucu faaliyetlerden kaçınmaya ve kendi halkına yönelik korkunç şiddet ve baskıya son vermeye tutarlı bir şekilde çağırmıştır" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nden İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı

"ORTA DOĞU UZAYAN SAVAŞTAN BÜYÜK ZARAR GÖRÜR"

Kallas, "Azami itidal gösterilmesini, sivillerin korunmasını ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ilkeleri ile uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Orta Doğu, uzayan bir savaştan büyük zarar görecektir" ifadelerini kullandı.

Kallas, "İran, ayrım gözetmeyen saldırılardan kaçınmalıdır. Saldırıya uğrayan ve bu saldırılardan etkilenen bölgesel ortaklarımızla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bölgesel istikrara ve sivil hayatın korunmasına olan bağlılığımızı yineliyoruz" dedi.

AB'nin gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak için bölgedeki ortaklarıyla yakın temas halinde olduğu ifade eden Kallas, "Avrupa Birliği ile üye devletlerin, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik sarsılmaz taahhüdünü teyit ediyoruz. AB, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için gerilimi azaltmaya ve kalıcı bir çözüm sağlamaya yönelik tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin anlaşmalar dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, "Nükleer güvenlik, kritik bir önceliktir. Deniz güvenliğinin korunması ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı da en üst düzeyde önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

İRAN'A HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Kallas, "İran'da gelişen olaylar, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ötesini ekonomik alanda tehdit edecek öngörülmez sonuçlar doğurabilecek bir gerilime sürüklememelidir. Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarının kesintiye uğramasından kaçınılmalıdır" dedi.

Avrupa Birliği'nden İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı

Kallas, ayrıca AB'nin İran halkıyla dayanışma içinde olduğu ve İranlıların insan hakları ve temel özgürlüklerin saygı gördüğü bir gelecek yönündeki özlemlerini güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

ETİKETLER
#avrupa birliği
#iran
#orta doğu
#yaptırımlar
#Nükleer Program
#Dünya
