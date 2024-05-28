Avrupa Birliği'nden İsrail'e yaptırım sinyali: Öldürülen Filistinlilerin hesabı sorulmalı

28 May 2024 15:46 - Güncelleme : 28 May 2024 16:03

Son dakika! İşgalci İsrail yine çadır kenti vurdu: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İşgalci İsrail yine çadır kenti vurdu: Çok sayıda ölü var

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısında İsrail'e yaptırım hamlesinin gündeme getirildiğini söyledi. Martin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a yönelik saldırıların durdurulması kararını hatırlatarak, "İlk kez bir AB toplantısında, gerçek anlamda yaptırımlarla ve 'ya olursa' senaryolarıyla ilgili ciddi bir tartışma gördüm" dedi.

Toplantıda "İsrail'in UAD'nin kararına uymaması halinde yaptırımlara dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini dile getiren kişiler" olduğunu belirten Martin, farklı bakış açıları nedeniyle konuyla ilgili herhangi bir fikir birliği sağlanmadığını söyledi.

''ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN HESABI SORULMALI''

İrlandalı bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

''AB her zaman UAD'nin bağımsızlığını ve ulusların buna uyması gerektiğini savundu. Ayrıca toplantıda, İsrail'in Refah sınır kapısını açması ve bölgedeki askeri operasyonlarını durdurması için verilen bu geçici karara uyması gerekliliğine dair çok net görüşler vardı.''

Martin, Gazze savaşında hem Hamas hem İsrail açısından hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Bu savaş boyunca Hamas tarafından öldürülenlerle vahşice katledilen binlerce Filistinlinin hesabının sorulması çok önemli” dedi.

AB'DEN REFAH'A SALDIRI TEPKİSİ

Toplantı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in liderliğinde gerçekleşti.

Oturumun ardından yaptığı açıklamada Borrell, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" söylemişti. İsrail'in UAD'nin kararlarına uyması ve UNRWA'yı "terörist" olarak yaftalamaya son vermesi gerektiğine dair fikir birliği sağlandığını belirtmişti.

Borrell, bakanların ayrıca oybirliğiyle AB-İsrail Ortaklık Konseyi'ni toplayarak, taraflar arasındaki anlaşmanın şart koştuğu insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülükleri hatırlatma kararı aldığını bildirmişti.