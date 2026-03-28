Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Avrupa Birliği'nin sitesine saldırı! Veriler de çalındı

Avrupa Birliği'nin “Europa.eu” sitesine siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bazı verilerin de çalındığı AB Komisyonu, “Europa.eu” resmi sitesine düzenlenen siber saldırıda bazı verilerin çalındığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin sitesine saldırı! Veriler de çalındı
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 00:18

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, siber saldırıların hedefi olduklarını duyurdu. 24 Mart'ta AB'nin "Europa.eu" alan adına yapılan saldırıda veriler de çaldırıldı.

Avrupa Birliği'nin sitesine saldırı! Veriler de çalındı

YILBAŞINDAN BU YANA İKİNCİ SALDIRI

Saldırıdan etkilenmiş olabilecek AB kuruluşlarının bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, AB Komisyonunun iç sistemlerinin saldırıdan etkilenmediği vurgulandı.

Açıklamada, AB Komisyonunun iç sistemler ve verilerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceği belirtilerek, "Avrupa, temel hizmetleri ve demokratik kurumları sürekli hedef alan siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken; Komisyon, AB'nin direncini artırmak için aktif olarak çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonunun mobil altyapısına da 30 Ocak'ta yapılmıştı.

Komisyon, altyapının 9 saat içinde temizlendiğini ancak saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceğini açıklamıştı.

