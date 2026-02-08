Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Avrupa Birliği'nden TikTok'a sert uyarı: "Bağımlılık yapan özellikleri kaldırın"

Avrupa Komisyonu, TikTok'un sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi özelliklerinin kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı tasarlandığını belirterek şirketi suçladı. Konuyla ilgili TikTok'tan açıklama gecikmedi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.02.2026
16:36
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
16:36

Avrupa Birliği, popüler uygulaması 'u "kasıtlı olarak yapıcı" bir tasarıma sahip olmakla suçlayarak, öneri algoritması ve sonsuz kaydırma gibi temel özelliklerin değiştirilmesini talep etti.

Avrupa Komisyonu, uygulamanın sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirimler gibi özelliklerini kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak amacıyla tasarladığını öne sürdü. 'na (DSA) uyum çerçevesinde yürütülen soruşturmanın ön bulgularına göre, platformu tasarlarken kullanıcı refahına etkileri yeterince değerlendirilmediği belirtildi.

Komisyona göre TikTok, söz konusu tasarım tercihlerinin özellikle reşit olmayanlar ve savunmasız yetişkinler üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etti.

BEYNİ "OTOPİLOT MODUNA" ALIYOR

AB’nin yürütme organı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TikTok'un belirli tasarım özellikleri, kullanıcıları sürekli yeni içeriklerle 'ödüllendirerek' kaydırma dürtüsünü körüklüyor ve beyinlerini 'otopilot moduna' geçiriyor. Bilimsel araştırmalar, bu durumun kompulsif davranışlara yol açabileceğini ve kullanıcıların öz denetimini azaltabileceğini gösteriyor."

Komisyon, TikTok'un kullanıcı arayüzünün temel tasarımını değiştirmesi gerektiğini savunuyor. Talep edilen değişiklikler arasında sonsuz kaydırmanın devre dışı bırakılması, ekran süresi molalarının uygulanması ve öneri sisteminin yeniden yapılandırılması yer alıyor.

TİKTOK SUÇLAMALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Sosyal medya devi ise yöneltilen iddiaları kabul etmedi. Bir TikTok sözcüsü, TechCrunch'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avrupa Komisyonu'nun ön bulguları, platformumuzla ilgili kategorik olarak yanlış ve tamamen liyakatsiz bilgiler içeriyor. Elimizdeki tüm imkanları kullanarak gerekli itirazlarımızı yapacağız."

Her ne kadar TikTok ekran süresi yönetimi araçları ve ebeveyn kontrolleri sunsa da, Avrupa Komisyonu bu araçların bağımlılık yapan özellikleri engellemek için yetersiz kaldığı görüşünde. Ebeveyn kontrolü araçları kurulum için ek zaman ve beceri gerektirmesi nedeniyle çocuklar için yeterli korumayı sağlayamadığı düşünülüyor.

iPhone 18 Pro kamerasında iki büyük değişiklik yolda
