Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro kamerasında iki büyük değişiklik yolda

Apple, iPhone 18 Pro modellerinde fotoğraf kalitesini artırmak için değişken diyafram açıklığı ve daha geniş diyaframlı telefoto lens olmak üzere iki büyük güncellemeyi test ediyor. Peki bu yenilik ne işe yarayacak?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.02.2026
14:40
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
14:40

, serisinin fotoğrafçılık yeteneklerini bir üst seviyeye taşımak adına arka sisteminde iki önemli iyileştirme üzerinde çalışıyor. Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, aktif test aşamasına geçti.

Weibo platformunda "Digital Chat Station" adıyla bilinen sızıntı kaynağı, teknoloji devinin iPhone için değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir ana kamera sensörü test ettiğini öne sürdü. Değişken diyafram sayesinde kamera, sensöre ulaşan ışık miktarını fiziksel olarak ayarlayabilecek.

iPhone 18 Pro kamerasında iki büyük değişiklik yolda

DEĞİŞKEN DİYAFRAM AÇIKLIĞI NE İŞE YARAR?

Geliştirilen sistem sayesinde diyafram, karanlık ortamlarda daha fazla ışık alabilmek adına açılabilecek. Aydınlık mekanlarda ise aşırı pozlamayı önlemek amacıyla kısılabilecek. Kullanıcılar böylelikle alan derinliği üzerinde daha geniş bir hakimiyet kurarak ön plan ile arka plan arasındaki netlik farkını daha iyi bir şekilde yönetebilecek.

Ortaya atılan iddialar, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yükseltilmiş bir ana kameraya sahip olacağına dair önceki söylentileri doğruluyor. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada her iki Pro cihazının da değişken diyafram sunacağını belirtmişti.

iPhone 18 Pro kamerasında iki büyük değişiklik yolda

Apple daha önce hiçbir iPhone modelinde değişken diyafram kullanmadı. iPhone 14 Pro'dan iPhone 17 Pro'ya kadar olan tüm telefonların ana kameralarında ƒ/1.78 sabit diyafram açıklığı tercih edildi. Samsung 2018 ve 2019 yıllarında Galaxy S9 ve Galaxy S10'da benzer bir teknolojiyi kullanıma sunmuş, ancak artan kalınlık ve maliyet gerekçesiyle 2020'de özellikten vazgeçmişti.

Sızıntı kaynağı ayrıca Apple’ın iPhone 18 Pro için daha geniş diyafram açıklığına sahip yeni bir telefoto kamera test ettiğini yineledi. Mevcut iPhone 17 Pro modelleri, ƒ/2.8 diyafram açıklığına sahip bir lens barındırıyor. Kamera, önceki nesillerdeki 12 Megapiksel sensöre kıyasla 48 Megapiksele yükseltilmiş olsa da diyafram boyutunda bir değişikliğe gidilmemişti.

Yapay zeka "insan kiralamaya" başladı: Görev başına 2-10 dolar veriyor
