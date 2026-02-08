Yapay zeka "insan kiralamaya" başladı: Görev başına 2-10 dolar veriyor

Yapay zeka dünyasında rüzgar tersine döndü. Artık insanların makineleri değil, makinelerin insanları kiraladığı döneme yavaş yavaş giriyoruz. RentAHuman.ai isimli yeni platformda yapay zeka sistemleri, fiziksel ve dijital görevler için insanları işe alıyor. Görevini tamamlayan her birey kripto parayla ödeme alıyor.

Kendisini "yapay zeka ile gerçek dünya arasındaki arayüz katmanı" olarak tanımlayan girişim ise basit bir fikre dayanıyor: Yapay zeka planlayacak ve karar verecek, insanlar ise görevini yapıp parasını alacak.

İŞTEN ÇIKARMA ENDİŞESİ İLHAM KAYNAĞI OLDU

Projeyi geliştiren yazılım mühendisi Alexander Liteplo ve kurucu ortak Patricia Tani, girişimin temelinde teknoloji sektöründeki işten çıkarmaların oluşturduğu endişenin yattığını belirtti. Liteplo, amaçlarının, yapay zeka sistemleri geliştikçe insanlara yeni çalışma alanları oluşturmak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sistemin işleyişi ise çok basit. İnsanlar becerilerini, uygunluk durumlarını ve talep ettikleri saatlik ücreti belirterek profiller oluşturuyor. Ödemeler kripto para cüzdanları üzerinden gerçekleşiyor. Yapay zeka ajanları da profilleri inceleyerek doğrudan görev talebinde bulunabiliyor.

Platformda sunulan görevler oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Kayıtlı posta teslim almak, çiçek götürmek veya belirli konumların fotoğrafını çekmek gibi fiziksel işlerin yanı sıra, sosyal medya etkileşimi veya koordinasyon gibi dijital görevler de listede yer alıyor. Bazı küçük işler 2 ila 10 dolar arasında ücretlendirilirken, diğerleri saatlik bazda fiyatlandırılıyor.

Business Insider tarafından da gündeme getirilen ve sosyal medyada viral hale gelen platform, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. İlk endişeler arasında riskli kripto ile ilgili görevler yer alıyor. Kurucular, bu tür içeriklerin manuel olarak kaldırıldığını söyledi.