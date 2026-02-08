Dünyanın ilk 5 tonluk eVTOL'u havalandı: "Kısa mesafe" algısını yıkacak dev

AutoFlight, 5 tonluk elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı Matrix'i resmen tanıttı. Şirketin alçak irtifa test merkezinde halka açık gösterim yapıldı. Uçuşun, 5 ton sınıfındaki bir eVTOL'un tek bir sekans içinde dikey kalkıştan ileri seyir hızına ve tekrar dikey inişe geçtiği ilk örnek olduğu belirtildi.

Geliştirici ekip, gerçekleştirilen testin aerodinamik tasarım, yüksek güçlü elektrikli itki sistemleri ve uçuş kontrol yazılımlarının başarısını doğruladığını söyledi. Modlar arasındaki geçişin sorunsuz olmasının, eVTOL araçlarının sadece kısa mesafeli uçuşlardan öteye geçebilmesi adına kritik bir adım olduğu ifade edildi.

HEM YOLCU HEM KARGO TAŞIYABİLİYOR

Interesting Engineering'in haberine göre Matrix, 20 metre kanat açıklığı, 17,1 metre uzunluk ve 3,3 metre yükseklik gibi boyutlara sahip. Maksimum 5 bin 700 kilogram kalkış ağırlığı olan platformun hem yolcu hem de kargo görevlerini icra edebilecek şekilde tasarlandığı bildirildi.

Aracın yolcu versiyonu, operatörlerin tercihine göre 10 adet business class veya 6 adet VIP koltuk içerecek şekilde düzenlenebiliyor. Kargo varyantı ise daha ağır lojistik operasyonlarda kullanılacak. Öne açılan geniş kapısı sayesinde iki adet standart AKE hava kargo konteynerini taşıyabilen Matrix, bir ton ölçeğindeki nakliye operasyonlarında geri dönüş sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Hibrit güç sistemiyle donatılan versiyon tam 1.500 kilometre menzile ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli model ise 250 kilometrelik bir uçuş kapasitesi sunuyor. Ayrıca mühendisler, aracı kaldırma ve seyir (lift-and-cruise) prensibine dayalı bileşik kanat tasarımıyla geliştirmiş durumdalar.

"SEKTÖRDEKİ ALGIYI YIKACAK"

AutoFlight CEO’su ve kurucusu Tian Yu, Matrix'in havacılık endüstrisi için "iddialı" olduğunu belirtti. Yu, aracın piyasadaki mevcut beklentileri değiştireceğini şu sözlerle ifade etti: "Matrix, 'eVTOL eşittir kısa mesafe ve düşük yük kapasitesi' algısını tamamen ortadan kaldıracak."