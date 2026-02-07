NASA'dan astronotlara onay çıktı! Uzayda "akıllı telefon" dönemi başlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörü Jared Isaacman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu ayki Crew-12 ve mart ayındaki Artemis II misyonlarında yer alan astronotların son model akıllı telefonlarıyla uçabileceğini belirtti.

Isaacman, “Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz.” ifadesine yer vererek, bu adımı “doğru yönde atılmış küçük bir adım” olarak niteledi.