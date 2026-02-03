Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA'dan Artemis II kararı: Hidrojen sızıntısı "Ay'a dönüş hayalini" erteletti

NASA, yakıt dolum testlerinde tespit edilen hidrojen sızıntısı nedeniyle Artemis II görevini mart ayına ertelediğini duyurdu. Daha önce 2022 yılındaki Artemis I görevinde de benzer sorunlar yaşanmış ve fırlatma süreci aylarca aksamıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
NASA'dan Artemis II kararı: Hidrojen sızıntısı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 16:20

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 53 yılı aşkın bir sürenin ardından astronotları yeniden Ay'a göndermeyi hedeflediği tarihi Artemis II görevi bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen yakıt dolum testleri sırasında, roket ile fırlatma platformu arasındaki bağlantı noktasında bir hidrojen sızıntısı tespit edildi.

Yaşanan aksaklık, fırlatma takviminin en az bir ay daha ötelenmesine neden oldu. Amerika saatiyle pazartesi günü başlayıp salı sabahına kadar süren ve "Islak Prova" (Wet Dress Rehearsal - WDR) olarak adlandırılan geri sayım simülasyonunun ardından NASA yetkilileri bir açıklama yayınladı.

NASA'dan Artemis II kararı: Hidrojen sızıntısı "Ay'a dönüş hayalini" erteletti

HİDROJEN SIZINTISI PLANLARI ALTÜST ETTİ

Mühendislerin iki günlük test sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden geldiği ve planlanan hedeflerin birçoğuna ulaştığı belirtildi. Ancak ekiplerin verileri incelemesine ve ikinci bir test gerçekleştirmesine zaman tanımak için uçuş testinin mart ayında yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Prova, olası sorunları fırlatmadan önce tespit edip gidermek amacıyla yapılmıştı. Ancak testler, NASA'nın hidrojen sızıntısı sorununu henüz tam anlamıyla çözemediğini gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere 2022 yılında mürettebatsız Artemis I test uçuşu da sızıntı sebebiyle aylarca ertelenmişti. O dönem mühendisler, yükleme prosedürlerini revize ederek sorunun üstesinden gelebilmişti.

Şimdi ise ikinci Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ilk kez bir mürettebatı uzaya taşımaya hazırlanıyor. Artemis II görevi, dört astronotu NASA'nın Orion uzay aracıyla Ay'ın etrafında dolaştırarak 1972'den beri yapılacak ilk insanlı Ay uçuşu olma özelliğini taşıyor. Görev aynı zamanda gelecekte insanların Ay'ın güney kutbuna iniş yapmasının da önünü açacak.

NASA yetkilileri, provanın sorunsuz geçmesi halinde görevi 8 Şubat Pazar günü başlatmayı umuyordu. Ancak sızıntı nedeniyle yeni hedef tarih 6 Mart olarak belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Android telefonların iPhone'lardan daha ucuz olmasının sebebi: Apple neden fahiş fiyat istiyor?
Elon Musk’tan trilyon dolarlık halka arz hamlesi
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.