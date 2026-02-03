NASA'dan Artemis II kararı: Hidrojen sızıntısı "Ay'a dönüş hayalini" erteletti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 53 yılı aşkın bir sürenin ardından astronotları yeniden Ay'a göndermeyi hedeflediği tarihi Artemis II görevi bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen yakıt dolum testleri sırasında, roket ile fırlatma platformu arasındaki bağlantı noktasında bir hidrojen sızıntısı tespit edildi.

Yaşanan aksaklık, fırlatma takviminin en az bir ay daha ötelenmesine neden oldu. Amerika saatiyle pazartesi günü başlayıp salı sabahına kadar süren ve "Islak Prova" (Wet Dress Rehearsal - WDR) olarak adlandırılan geri sayım simülasyonunun ardından NASA yetkilileri bir açıklama yayınladı.

HİDROJEN SIZINTISI PLANLARI ALTÜST ETTİ

Mühendislerin iki günlük test sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden geldiği ve planlanan hedeflerin birçoğuna ulaştığı belirtildi. Ancak ekiplerin verileri incelemesine ve ikinci bir test gerçekleştirmesine zaman tanımak için uçuş testinin mart ayında yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Prova, olası sorunları fırlatmadan önce tespit edip gidermek amacıyla yapılmıştı. Ancak testler, NASA'nın hidrojen sızıntısı sorununu henüz tam anlamıyla çözemediğini gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere 2022 yılında mürettebatsız Artemis I test uçuşu da sızıntı sebebiyle aylarca ertelenmişti. O dönem mühendisler, yükleme prosedürlerini revize ederek sorunun üstesinden gelebilmişti.

Şimdi ise ikinci Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ilk kez bir mürettebatı uzaya taşımaya hazırlanıyor. Artemis II görevi, dört astronotu NASA'nın Orion uzay aracıyla Ay'ın etrafında dolaştırarak 1972'den beri yapılacak ilk insanlı Ay uçuşu olma özelliğini taşıyor. Görev aynı zamanda gelecekte insanların Ay'ın güney kutbuna iniş yapmasının da önünü açacak.

NASA yetkilileri, provanın sorunsuz geçmesi halinde görevi 8 Şubat Pazar günü başlatmayı umuyordu. Ancak sızıntı nedeniyle yeni hedef tarih 6 Mart olarak belirlendi.