Android telefonların iPhone'lardan daha ucuz olmasının sebebi: Apple neden fahiş fiyat istiyor?

Apple'ın 2 bin doları bulan yeni nesil telefonlarına karşılık Android pazarında fiyatların neden çok daha düşük seviyelerde kaldığını merak ediyor olabilirsiniz. İşte iPhone-Android arasındaki fiyat farkının sebepleri.

Apple'ın 2017 yılında 999 dolarlık etiket fiyatıyla piyasaya sürdüğü iPhone X, akıllı telefon pazarında yeni bir fiyatlandırma dönemini başlatmıştı. Şirketin güncel Pro serisi modelleri benzer yüksek fiyat çizgisini korurken, 2 TB depolama alanına sahip tam donanımlı bir iPhone 17 Pro Max için kullanıcıların 2 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

iPhone 17 serisinin giriş modeli 799 dolardan başlarken, Apple'ın sunduğu en uygun fiyatlı güncel seçenek olan iPhone 16e bile 599 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda yerini alıyor.

Buna karşın Android cephesine bakıldığında fiyatların çok daha ulaşılabilir seviyelerde olduğu görülüyor. Örneğin Samsung Galaxy A17, iPhone 16e ile aynı depolama alanına sahip olmasına ve daha hızlı bir ekran paneli sunmasına rağmen 199 dolardan alıcı buluyor. Elbette kamera ve performans gibi alanlarda iPhone öne geçse de, Galaxy A17'nin fiyat-performans dengesi makul seviyede.

Peki Android ile iPhone cihazlar arasında neden bu kadar fazla fiyat farkı var?

Android telefonların iPhone'lardan daha ucuz olmasının sebebi: Apple neden fahiş fiyat istiyor?

FİYAT AVANTAJI, REKABET İLE BİRLİKTE GELİYOR

Uygun fiyatlı telefon pazarında Samsung yalnız değil. Motorola, Google, OnePlus ve Nothing gibi markalar da tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Android telefonların iPhone modellerinden daha ucuza satılmasının temelinde yatan en büyük nedenlerden biri de işte bu rekabet ortamı.

Android pazarı son derece geniş olduğundan, üreticileri rakiplerinin önüne geçebilmek için farklı tasarımlar denemeye veya maliyetleri düşürmeye zorluyor. Apple ise iOS işletim sistemine sahip cihaz üreten tek marka olmanın verdiği avantajla "iOS ekosisteminin" tek hakimi konumunda bulunuyor. Dolayısıyla bu alanda Apple'ın tek bir rakibi bile yok.

StatCounter verilerine göre, iPhone modelleri özellikle ABD'de büyük bir popülariteye sahip olsa da, küresel ölçekte bakıldığında Android işletim sistemi yüzde 70'in üzerinde pazar payını elinde tutuyor.

Bütçe odaklı pazarlarda ise Çinli Xiaomi, OnePlus ve Realme gibi markalar rekabetçi fiyatlarla orta ve üst segment cihazlar sunuyor. Beklentilerin yükselmesiyle birlikte giriş seviyesi bir Android telefon bile artık OLED ekran, büyük batarya ve gelişmiş bir işlemciyle gelebiliyor.

Android telefonların iPhone'lardan daha ucuz olmasının sebebi: Apple neden fahiş fiyat istiyor?

FİYATLAR NASIL DÜŞÜK TUTULABİLİYOR?

Fiyatların düşmesi, tabii ki de markaların kâr marjlarından ödün vermesi ve üretim maliyetlerini kısmasıyla mümkün oluyor. Android üreticileri, maliyeti düşürmek adına malzeme kalitesinden, kamera donanımından ve yazılım desteğinden feragat edebiliyorlar.

Örneğin alt segment cihazlarda plastik gövdelerle karşılaşmak sıradan bir durum haline gelmiş vaziyette. Onun dışında "üç kameralı" diye satılan çoğu modelde, 2. ya da 3. kamera olarak esasında pek de işlevsel olmayan ve "olmasa da olur" diyebileceğimiz 2 Megapiksellik derinlik sensörleri kullanılarak pazarlama stratejisi yürütülüyor.

Apple, kendi işlemcisini ve işletim sistemini tasarlıyor. Android üreticileri ise çoğunlukla Qualcomm veya MediaTek işlemcilere yöneliyorlar. Açık kaynaklı bir platform olan Android, üreticilerin sıfırdan bir uygulama mağazası veya hizmet altyapısı kurma zahmetine girmesini engelliyor. Apple ise iCloud ve AirDrop gibi servislerden oluşan, sürekli bakım ve güncelleme gerektiren devasa bir ekosistemi tek başına yönetiyor. Ayrıca iPhone modelleri, ortalama bir Android telefona kıyasla çok daha uzun süre yazılım desteği alıyor.

Maliyet analizlerine göre Apple'ın 1.100 dolara sattığı iPhone 14 Pro Max modelinin üretim maliyetinin 454 ile 474 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Üreticinin parça maliyeti dışında katlandığı ek giderler olsa da, Apple'ın önemli bir kâr marjıyla çalıştığı düşünülüyor. Buna karşılık birçok Android üreticisi çok daha dar kâr marjlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Android telefonların iPhone'lardan daha ucuz olmasının sebebi: Apple neden fahiş fiyat istiyor?

APPLE'IN KOZLARINDAN BİRİ: PAZAR GÜCÜ

Üretim maliyetleri bir yana, iPhone fiyatlarının yüksek olmasının bir diğer nedeni de Apple'ın sahip olduğu pazar gücü. iMessage gibi özelliklerle kullanıcılarını ekosisteme bağlayan şirket, sadık müşteri kitlesi sayesinde benzer özelliklere sahip daha ucuz Android alternatifleri olsa bile ürünlerini yüksek fiyata rağmen satmayı başarabiliyor.

Örneğin yıllardır iPhone kullanan birisi olduğunuzu düşünün, yarın pat diye Android'e geçmeye karar verseniz hayatınızdan eksilecek özelliklerden sadece bazıları şöyle: iMessage, AirDrop, FaceTime ve iOS'a özel uygulamalar. Tabii "artık bunlara ihtiyacım" yok derseniz orası ayrı.

Samsung da amiral gemisi modelleriyle premium bir marka algısı oluşturuyor ve fiyatlandırmada Apple ile yarışıyor. Ancak Apple'dan farklı olarak her fiyat segmentinde ürün sunmaktan çekinmiyor. Örneğin Samsung'un iki haneli rakamlarla satılan telefonu da var (ki bunlar genelde düşük seviyeli cihazlar oluyor), 3-4 haneli fiyatlara sahip daha üst seviye modelleri de.

Apple ise bunu yapmıyor. En ucuz model olan iPhone 16e bile suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla gelirken, birçok uygun fiyatlı Android telefon aynı özelliğe sahip değil. Özetle Apple'ın aksine, Android pazarındaki çoklu marka yapısı doğal olarak rekabeti artırarak fiyatların aşağı çekilmesine neden oluyor.

