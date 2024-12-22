Avrupa ülkesinden İsrail için 'Eurovision' ültimatomu! Ya onlar çıkarılsın ya da biz çıkarız

22 Aralık 2024 12:01 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:03

Avrupa ülkesi Slovenya, Gazze'de soykırım harekatı sürdüren İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için resmi başvuru yaptı. Başvuruda aksi bir karar halinde Slovenya'nın çekilebileceği belirtildi.

Avrupa ülkesi Slovenya, bu yıl İsviçde'de düzenlenecek olan İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) resmen başvurdu. Başvuru dilekçesinde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi gösterildi. Başvuruda Avrupa Yayın Birliği'nin talebi kabul etmemesi durumunda Slovenya'nın protesto amacıyla yarışmadan çekilmeyi değerlendireceği notu da düşüldü.

EBU İSRAİL'E SAHİP ÇIKMIŞTI

EBU, bu yılın başlarında İsrail'in İsveç'in Malmö kentindeki 2024 yarışmasından men edilmesi çağrılarını kararlılıkla reddetmiş ve yarışmanın hükümetler arasında değil kamu yayıncıları arasında olduğunu ve İsrail'in katılmaya tamamen uygun olduğunu belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI MUSAR SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Rusya'nın sırasıyla Gazze ve Ukrayna'ya yönelik savaşlarıyla BM Şartı'nı ihlal ettiğini söylemişti. Ancak İsrail'in bunu çok daha geniş bir ölçekte yaptığını vurgulamıştı.

SLOVENYA "VERONİKA" İLE KATILIYOR

Slovenya, bu yılki yarışmanın eleme turunda "Veronika" isimli şarkıyı seslendiren Raiven tarafından temsil edildi. Şarkı, 17 puan alarak genel klasmanda 23. sırada yer aldı ve Büyük Final'e katılmaya hak kazandı.