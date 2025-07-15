Avrupa'da büyük savaş için korkutan tarih! Risk son derece yüksek

Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda, 2030 yılına kadar büyük bir savaşın çıkma riskinin son derece yüksek olduğu belirtildi.

Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği’nin (SGDSN) internet sitesinde yayınlanan raporda, Avrupa'yı bekleyen güvenlik riskleri ele alındı. Rapora göre, 2030 yılına kadar Avrupa’da büyük ölçekli, yüksek yoğunluklu bir savaşın çıkma riski son derece yüksek. Rus ise birincil tehdit. İran, Çin, terörizm, ayrılıkçılık, siber saldırılar ve organize suçlar da tehditler arasında.

''RUSYA DOĞRUDAN TEHDİT''

Raporda, ''Rusya, Fransa’nın, ortaklarının ve müttefiklerinin çıkarlarına ve Avrupa kıtasının istikrarına yönelik en doğrudan tehdittir.'' ifadelerine yer verildi. Rusya, seçimlere müdahale, siber saldırılar ve suikastlarla suçlandı. Rusya'nın Asya, Afrika, Latin Amerika ile iyi ilişkileri olması ise 'çatışmacı yaklaşımın' habercisi olarak nitelendirildi.

Ayrıca Rusya'nın Moldova, Balkanlar ya da NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri hedef alabileceği belirtildi. İran’ın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırdığı, Çin’in ise küresel egemenlik hedeflediği de yer aldı.

''SAVAŞ MODUNA GEÇİLMELİ''

Fransa'nın ve Avrupa'nın olası bir savaşa hazırlık için savunma sanayisinin güçlendirmesi gerektiği belirtilen raporda, 'savaş moduna geçilmeli' vurgusu da yapıldı. Savunma yatırımlarının artırılması çağrısı da yapıldı.