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 | Berrak Arıcan

Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volovimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesine dair detaylar gün yüzüne çıktı. İngiliz basını, Trump'ın, Zelenskiy'e ''Moskova'yı vurabilir misin?'' diye sorduğu öne sürüldü.

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Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:35

, 'ya yeniden silah tedarikine başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider 'e dair hayal kırıklıklarını dile getirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilişkiler güçlendi. Bu gelişmeler doğrultusunda Trump, dün akşam bir kez daha Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?

''MOSKOVA'YI VURABİLİR MİSİN?''

İngiliz basınından Financial Times (FT), Trump'ın, Zelenskiy'i topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemeye teşvik ettiğini yazdı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan habere göre, Trump, Zelenskiy'e ''ABD, uzun menzilli silah sağlarsa Moskova'yı vurabilir misin?'' diye sorduğu öne sürüldü. Zelenskiy ise ''Kesinlikle… Eğer bize silahları verirseniz yapabiliriz'' dediği iddia edildi.

Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?

AMAÇ RUSYA'YI İKNA ETMEK

ABD'nin, Ukrayna'ya henüz uzun menzilli silah tedarik edip etmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Trump'ın bu tehlikeli sorusunun altında, Putin'e olan kızgınlığı olduğu iddia edildi. Ayrıca bu şekilde Rusya'nın müzakere masasına geleceğini düşündüğü belirtildi.

Öte yandan 3 kaynağın aktardığı bilgilere göre, ABD tarafından, Zelenskiy'e Ukrayna'ya verilecek silahların listesinin verildiği belirtildi. Ukrayna tarafının ABD’den Tomahawk füzelerini istediğini ancak Trump yönetiminin bu konuda endişeleri olduğu ifade edildi.

Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?

Ayrıca tartışılan silahlardan olan Ordu Taktik Füze Sistemi'nin de (ATACMS) Ukrayna'ya verildiği belirtildi.

TRUMP'TAN RUSYA'YA 50 GÜNLÜK SÜRE

Trump, "Rusya'ya karşı çok mutsuzum, onlardan memnun değilim. Anlaşma olmazsa 50 gün içinde çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerinin kullandı. Trump, "50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." dedi.

Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

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