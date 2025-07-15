Trump'tan Zelenskiy'e tehlikeli soru: Moskova'yı vurabilir misin?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volovimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesine dair detaylar gün yüzüne çıktı. İngiliz basını, Trump'ın, Zelenskiy'e ''Moskova'yı vurabilir misin?'' diye sorduğu öne sürüldü.

ABD, Ukrayna'ya yeniden silah tedarikine başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'e dair hayal kırıklıklarını dile getirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilişkiler güçlendi. Bu gelişmeler doğrultusunda Trump, dün akşam bir kez daha Zelenskiy ile telefonda görüştü.

''MOSKOVA'YI VURABİLİR MİSİN?''

İngiliz basınından Financial Times (FT), Trump'ın, Zelenskiy'i Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemeye teşvik ettiğini yazdı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan habere göre, Trump, Zelenskiy'e ''ABD, uzun menzilli silah sağlarsa Moskova'yı vurabilir misin?'' diye sorduğu öne sürüldü. Zelenskiy ise ''Kesinlikle… Eğer bize silahları verirseniz yapabiliriz'' dediği iddia edildi.

AMAÇ RUSYA'YI İKNA ETMEK

ABD'nin, Ukrayna'ya henüz uzun menzilli silah tedarik edip etmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Trump'ın bu tehlikeli sorusunun altında, Putin'e olan kızgınlığı olduğu iddia edildi. Ayrıca bu şekilde Rusya'nın müzakere masasına geleceğini düşündüğü belirtildi.

Öte yandan 3 kaynağın aktardığı bilgilere göre, ABD tarafından, Zelenskiy'e Ukrayna'ya verilecek silahların listesinin verildiği belirtildi. Ukrayna tarafının ABD’den Tomahawk füzelerini istediğini ancak Trump yönetiminin bu konuda endişeleri olduğu ifade edildi.

Ayrıca tartışılan silahlardan olan Ordu Taktik Füze Sistemi'nin de (ATACMS) Ukrayna'ya verildiği belirtildi.

TRUMP'TAN RUSYA'YA 50 GÜNLÜK SÜRE

Trump, "Rusya'ya karşı çok mutsuzum, onlardan memnun değilim. Anlaşma olmazsa 50 gün içinde çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerinin kullandı. Trump, "50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." dedi.

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.