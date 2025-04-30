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 | Emir Yücel

Avrupa'da elektrik kesintisi devam ediyor! 7 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'yı kaosa sürükleyen büyük çaplı elektrik kesintileri, hayatı durma noktasına getirirken, trajik bir bilanço ortaya çıkardı. İspanyol yetkililer, kesintilerle bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Galiçya'dan Madrid'e uzanan olaylarda karbon monoksit zehirlenmesi ve yangın gibi nedenlerle can kayıpları yaşandı. Ulaşımın felç olduğu, iletişimin koptuğu ve günlük yaşamın sekteye uğradığı bu kriz, yetkilileri kapsamlı bir soruşturma başlatmaya iterken, bölgedeki güvenlik endişelerini de gündeme getirdi.

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Avrupa'da elektrik kesintisi devam ediyor! 7 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 14:12

İspanya'da hayatı felç eden elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya ve komşu Portekiz'de pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hava ve demir yolu ulaşımı durmuş, mobil iletişimde aksamalar yaşanmış, ATM'ler ve ödeme sistemlerinin de hizmet dışı kalmasıyla hayat felç olmuştu. Fransa'da da kısa süreli kesinti meydana gelmişti. İspanyol yetkililer, elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak İspanya'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avrupa'da elektrik kesintisi devam ediyor! 7 kişi hayatını kaybetti

İspanya Sivil Muhafızları açıklamasında, Galiçya'nın kuzeybatı bölgesindeki Taboadela kasabasındaki evlerinde 81 ve 77 yaşlarındaki yaşlı bir çift ile 56 yaşındaki oğullarının cesetlerinin bulunduğunu duyurdu.

Avrupa'da elektrik kesintisi devam ediyor! 7 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, 3 kişinin evlerinin dışına yerleştirilen bir jeneratörden çıkan dumanların neden olduğu karbon monoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederken hayatını kaybedenlerden birinin solunum yollarında sorun olduğu bildirildi.

Avrupa'da elektrik kesintisi devam ediyor! 7 kişi hayatını kaybetti

Başkent Madrid'in Carabanchel Mahallesi'nde ise bir binada çıkan yangında 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de dumandan zehirlendiği aktarıldı. Yangının elektrik kesintileri sırasında yakılan mumdan çıkmış olabileceği kaydedildi. Öte yandan Galiçya'nın Ferrol kentinde ise çeşitli sağlık sorunları olan 59 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, Betanzos kentinde 80 yaşında, Dumbria'da da 86 yaşındaki bir kişinin öldüğü kaydedildi. Yetkililer can kayıplarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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