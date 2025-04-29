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 | Berrak Arican

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmında, Fransa'nın ise bazı bölgelerinde elektrik gitti. Avrupa ülkelerinde sadece 5 saniye içinde hayat durma nokta geldi. Elektriğin olmaması güvenlik krizini de doğurdu. İspanya, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmek zorunda kaldı. Metro, tren seferleri durdu, cep telefonu şebekeleri çalışmadı, ameliyatlar yapılamadı...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 09:35

Avrupa'nın birçok ülkesinde dün öğle saatlerinde hayat durdu. İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmında, Fransa ve Belçika'nın ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektriğin bu kadar büyük çapta kesintisi güvenlik krizini de doğurdu. İspanya OHAL ilan etmek zorunda kaldı. Bir türlü sebebi belirlenemeyen elektrik kesintisi nedeniyle toplu taşıma sistemlerinden, havalimanlarına ve hastanelere kadar tüm altyapı iflas etti.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50'si yeniden sağlandığını ilerleme kaydedildiğini, iyileşme olduğunu söyledi. Fakat normale ne zaman dönüleceği konusunda herhangi bir şey diyemedi.

Sistemin ilk kez teknik olarak sıfıra düştüğünü söyleyen Sanchez, sadece 5 saniyede 15 gigavatlık (yani ülkenin yüzde 60'ına denk gelen elektrik) üretimin kaybolduğunu söyledi.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

ELEKTRİK KRİZİ KAOSU DA DOĞURDU

Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve bu talebe cevap verildiğini söyledi. İletişimde kesintilerin devam ettiğini aktaran Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de ortadan kalkacağını ifade etti.

Sanchez, hava trafiğindeki aksamalara değinerek, yaklaşık 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini belirtti.

Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını aktaran Sanchez, ulaşılması zor noktalardaki 11 trenin tahliye edilmeyi beklediğini ifade etti.

Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

EĞİTİM DE DURDU

Sanchez, ülkedeki 8 bölgenin özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planı talebinde bulunduğu söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti.

Sanchez, bu bölgelerde okulların açık kalacağını ancak eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağına dikkati çekerek, çalışanların ise öncelikle güvenliklerini göz önünde bulundurmalarını istedi.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

'VOLTAJDA DENGESİZLİ' NEDEN OLABİLİR

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı. Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

FRANSA VE BELÇİKA DA ETKİLENDİ

Öte yandan Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

TARİHTE BENZERİ YOK

İspanya Red Electrica, yaptığı açıklamada, tarihte hiç böyle bir kesinti yaşanmadığını belirtti. Şirket, elektriğin yeniden verilmesinin faktörlere bağlı olacağını ancak simülasyonların bunun 6 ile 10 saat süre alacağını belirtti. Açıklamada, "Olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapamayız" denildi.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!

SİBER SALDIRIYA DAİR KANIT YOK

Avrupa Birliği (AB) de arızanın nedenine ilişkin tüm taraflarla bilgi alışverişinde olduklarını aktardı. Avrupa Konseyi Başkanı Antonia Costa, kesintilerde siber saldırıya dair kanıt olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu yıllardır ülkelerin enerji sistemlerinin daha fazla bütünleşmesi çağrısında bulunuyor. İspanyol, Portekiz ve Fransız hükümetleri istekli olduklarını ifade etseler de henüz somut bir adım atılmış değil.

Avrupa'da elektrik krizi: Sadece 5 saniyede hayat durdu, tarihte benzeri yok!
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Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa'da elektrik kesintisi neden yaşandı?
Portekiz’deki elektrik operatörü E-Redes ise elektrik kesintisinin “Avrupa güç şebekesinde bir problemden” kaynaklandığını, voltajda dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceğini duyurdu.
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