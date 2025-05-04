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 | Berrak Arican

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

İspanya, Portekiz, Fransa'da yaşanan büyük çaptaki elektrik kesintilerinin ardından korkutan bir açıklama geldi. İspanya'da ölümlere neden olan, birçok ülkede hayatı felç eden kesintilerin yaz ayında ABD'yi de vurabileceği uyarısı yapıldı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 13:17

Geçtiğimiz hafta İspanya ve Portekiz'in neredeyse tamamında Fransa'da ise bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. İspanya'da elektrik kesintisiyle bağlantılı olarak 7 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ülkeleri çapında yaşanan elektrik krizinin sebebi henüz araştırılırken ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

ABD'DE DE BENZER BİR DURUM YAŞANABİLİR

Fox News'e açıklamalarda bulunan Bakan Burgum, benzer bir durumun yaz aylarında ABD'de de yaşanabileceğini söyledi. Burgum, ''Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika’da da yaşanabilir'' dedi.

ABD'nin elektrik üretiminde büyük sorunlar olduğunu, bunun sebebinin de eski ABD liderleri olduğunu öne süren Burgum, ''Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

AVRUPA'YI FELÇ EDEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Avrupa'nın birçok ülkesinde geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde hayat durdu. İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmında, Fransa ve Belçika'nın ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektriğin bu kadar büyük çapta kesintisi güvenlik krizini de doğurdu. İspanya OHAL ilan etmek zorunda kaldı. Bir türlü sebebi belirlenemeyen elektrik kesintisi nedeniyle toplu taşıma sistemlerinden, havalimanlarına ve hastanelere kadar tüm altyapı iflas etti.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

Andorra, İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SEBEBİ BULUNAMADI

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülkede geçen hafta yaşanan ve milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" bildirdi. Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaştığı nükleer santrallerin kapatılması programıyla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin "saçma" olduğunu ifade etti.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

İSPANYA'DA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanyol yetkililer, elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak İspanya'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya Sivil Muhafızları açıklamasında, Galiçya'nın kuzeybatı bölgesindeki Taboadela kasabasındaki evlerinde 81 ve 77 yaşlarındaki yaşlı bir çift ile 56 yaşındaki oğullarının cesetlerinin bulunduğunu duyurdu.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var

Yetkililer, 3 kişinin evlerinin dışına yerleştirilen bir jeneratörden çıkan dumanların neden olduğu karbon monoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederken hayatını kaybedenlerden birinin solunum sorunları olduğunu bildirdi.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var


Başkent Madrid'in Carabanchel Mahallesi'nde ise bir binada çıkan yakında 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de dumandan zehirlendiği aktarıldı. Yangının elektrik kesintileri sırasında yakılan mumdan çıkmış olabileceği kaydedildi.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var


Öte yandan Galiçya'nın Ferrol kentinde ise çeşitli sağlık sorunları olan 59 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, Betanzos kentinde 80 yaşında, Dumbria'da da 86 yaşındaki bir kişinin öldüğü kaydedildi.

Avrupa'da ölümlere neden olan elektrik kesintisi bir ülkeyi daha vurabilir! Büyük bir tehlike var
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Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa'da elektrik kesintisi neden yaşandı?
Portekiz’deki elektrik operatörü E-Redes ise elektrik kesintisinin “Avrupa güç şebekesinde bir problemden” kaynaklandığını, voltajda dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceğini duyurdu.
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