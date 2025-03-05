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 | Yusuf Özgür Bülbül

Avrupa'dan Rusya'ya karşı yeni hamle! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Artık bir tehdit haline geldi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in açıklamaları da dikkat çekti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 23:08

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz." dedi.

UKRAYNA HAZIRLIK YAPIYOR

Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bugün Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Andriy Yermak ve Mike Waltz konuştu, olumlu bir hareket var. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna ve güvenlik konularını ele almak üzere yarın Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi için hazırlık yaptıklarını dile getirerek, "Diplomatik olayların ne kadar hızlı geliştiğini herkes görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Yermak, "Yakın zamanda ekiplerimizle bir araya gelerek bu önemli çalışmayı sürdürme konusunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MACRON KİMDİR?
Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, 2017'den beri Fransa cumhurbaşkanı olan Fransız siyasetçi, bankacı ve bürokrattır. Ayrıca Andorra'nın iki eş prensinden biridir.
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