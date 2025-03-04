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 | Suat Vilgen

Anelka'dan Fransa'da Galatasaray sözleri! Basketbol maçında ortaya çıktı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlarken Galatasaray hakkında da temennisini belirtti. Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol ile oynadığı maçı tribünden izleyen ünlü emekli golcü, sarı-lacivertli taraftarlara da seslendi.

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Anelka'dan Fransa'da Galatasaray sözleri! Basketbol maçında ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 10:26

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fransız yıldız Nicolas Anelka, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli kulübün basketbol takımı Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de deplasmanda Paris Basketbol ile oynadığı maçı tribünden takip eden Anelka müsabakanın ardından FB TV'ye özel açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE İYİ OYNUYOR"

Fenerbahçe'yi izlemek için Dubai'den Fransa'ya geldiğini belirten Anelka "Fenerbahçe'yi oynarken görmek beni hep mutlu ediyor. Futbolda da Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün de basketbolda" ifadelerini kullandı.

Sözü futbol takımına getiren Anelka, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu ve Fenerbahçe'nin oyununu beğendiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İNŞALLAH DAHA ÇOK PUAN KAYBEDER"

Ligin geri kalan diliminde Galatasaray'ın daha çok puan kaybetmesini dileyen Fransız yıldız, "Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar" dedi.

"YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Fenerbahçeli taraftarları çok özlediğini aktaran Anelka, sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz."

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Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in kalan kısmında 11 maçı daha bulunuyor. İşte o maçlar ve tarihleri: -BAY -Samsunspor -Bodrum FK (D) -Trabzonspor -Sivasspor (D) -Kayserispor -Gaziantep (D) -Beşiktaş -Başakşehir (D) -Eyüpspor -Hatayspor (D) -Konyaspor
ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#fenerbahçe spor kulübü
#Galatasaray Spor Kulübü
#Spor
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