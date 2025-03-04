Fenerbahçe Beko Euroleague rekorunu kırdı! Deplasmandan galibiyetle ayrıldı

Fenerbahçe Beko kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe tarihi boyunca 14 Türkiye şampiyonluğu (3 kez Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda ve 11 kez Basketbol Süper Ligi'nde), 9 kez Türkiye Kupası, 7 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 kez EuroLeague şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.