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 | Sule Altinel

Fenerbahçe Beko Euroleague rekorunu kırdı! Deplasmandan galibiyetle ayrıldı

THY EuroLeague 17. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 mağlup etti.

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Fenerbahçe Beko Euroleague rekorunu kırdı! Deplasmandan galibiyetle ayrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 06:44
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 06:44

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadele 87-83 Fenerbahçe Beko lehine sona erdi.

Maçın büyük bölümünü geride götüren Fenerbahçe 3. ve 4. çeyrekte skoru lehine çevirmeyi başardı.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE REKORUNU KIRDI

Paris Basketball deplasmanında son çeyrekte 29 hücum ribaunduna ulaşan Fenerbahçe, bu alanda kulüp ve EuroLeague tarihinin rekorunu kırdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe Beko kaç şampiyonluğu var?
Fenerbahçe tarihi boyunca 14 Türkiye şampiyonluğu (3 kez Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda ve 11 kez Basketbol Süper Ligi'nde), 9 kez Türkiye Kupası, 7 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 kez EuroLeague şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.
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#Spor
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