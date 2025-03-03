Edin Dzeko ve Hajradinovic aday kadroya çağrıldı

2026 yılında Dünya Kupası nerede oynanacak?

Dünya Kupası daha önce Kuzey Amerika'da üç kez düzenlendi: 1970 ve 1986'da Meksika'da ve 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2026 turnuvası, erkekler Dünya Kupası'nın Kanada'da oynandığı ilk turnuva olacak.