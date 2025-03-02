Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de zirve planları yapan Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u misafir edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Thalisson, Gerxhaliu, Abdürrahim Dursun, Erdal Rakip, Petrusenko, Kaluzinski, Djenepo, Townsend, Gaich.

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görev alacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Markus Schmidt VAR koltuğunda oturacak. AVAR'da ise Erkan Engin görev alacak.