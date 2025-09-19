Avrupa'da yüzde 60 artıyor, Yunanistan'da kırmızı alarm verildi! Candida auris mantarı paniği

Yunanistan’da "candida auris" mantarı alarmı verildi. Halk mantar vakalarının artması sebebiyle endişeli. Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, MEGA TV’ye yaptığı açıklamada, söz konusu mantarın özellikle yoğun bakım üniteleri ve bağışıklığı baskılanmış hastaların bulunduğu servislerde ortaya çıktığını söyledi.

AVRUPA GENELİNDE YÜZDE 60'LIK ARTIŞ

Pagoni, "Her yıl bu vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl Avrupa genelinde yüzde 60’lık artış var. Bu, tamamen hastane kaynaklı bir mantar." ifadelerini kullandı.

Mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna dikkati çeken Pagoni, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurguladı.

Candida auris, yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınması en zor hastane mantarları arasında gösteriliyor.