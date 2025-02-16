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 | Berrak Arican

Avrupa'nın başkentinde güvenlik zaafiyeti: Brüksel'de peş peşe silahlı saldırılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. 5-7 Şubat'ta 4 silahlı çatışmanın meydana geldiği şehirde dün bir saldırı daha yapıldı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Avrupa'nın başkentinde güvenlik zaafiyeti: Brüksel'de peş peşe silahlı saldırılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 15:00

Brüksel'deki silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. 5-7 Şubat'ta 4 silahlı çatışmanın yaşandığı şehirde dün bir silahlı saldırı daha gerçekleştirildi. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada saldırıların merkezi haline gelen Clemenceau Metro İstasyonu'nun önünde gece 21.30 sularında açılan ateşte bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Federal polisin faillerin yakalanması için soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada, daha fazla detay verilmeyeceği belirtildi.

SKANDAL GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan, Avrupa'nın başkenti olarak bilinen Brüksel'de ay başından bu yana yaşanan çatışmalar, gözleri güvenlik sorununa çevirmişti.

Seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi'nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamaması, asayiş zaafiyetinin gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmiş, faillerin halen yakalanamaması eleştirilere yol açmıştı.

Öte yandan Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa'da üst sıralarda yer alırken başkent Brüksel'in ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı'ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Brüksel'de ilk saldırı nasıl gerçekleşti?
Çarşamba günü erken saatlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Clemenceau metro istasyonunun dışında kar maskeli iki kişi karşılıklı ateş açtı.
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