Avrupa'nın göbeğinde 4 yıldır elektriksizler: Işıklar geri gelsin

06 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:15

İspanya’nın başkenti Madrid’e 15 kilometre uzaktaki Canada Real Avrupa'nın en büyük gecekondu mahallesi ünvanına sahip. 1800'ü çocuk yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı bu mahallede 4 yıldır elektrik yok. Mahalleli gecekondunun sokaklarını "Işıklar geri gelsin" pankartlarıyla donattı.

İspanya'da yer alan Avrupa'nın en büyük gecekondu mahallesi statüsündeki Cañada Real mahallesi, elektriksiz dördüncü yılına girdi. Mahalleli gecekonduların sokaklarını "Işıklar geri gelsin" pankartlarıyla donattı.

2 Ekim 2020'de İspanya merkezli enerji şirketi Naturgy, başkent Madrid'e yarım saat uzaklıktaki mahallenin elektriklerini "kaçak kullanım" nedeniyle kesti. O tarihten beri 1800'ü çocuk yaklaşık 4000 kişi mahallede elektrik olmadan yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

BM, krizin başında elektriklerin kesilmesini "insan hakları ihlali" diye niteleyerek, bu durumun beslenme, sağlık ve eğitim gibi en temel insan haklarını yok edeceği uyarısında bulundu. Mahalleye giden yetkililer de, çoğunlukla Romanların ve kuzey Afrikalıların yaşadığı mahalledeki durumu "acil insani kriz" olarak tanımladı.

"SOKAKTAKİ KÖPEKLER BİZDEN İYİ YAŞIYOR"

Uyarılara ve protestolara rağmen Cañada Real'de 1800'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 4000 kişi, 4 yıldır elektriksiz yaşıyor. Mahalle sakinlerinden Quinito Fernández, pahalıya aldıkları yakıtla çalıştırdıkları jeneratörlerle hayatta kalmaya çalıştıklarını söylüyor.

Çocuklarının pişmiş yemek bile yiyemediğini, kış aylarında buz gibi suyla yıkandıklarını anlatan Fernández, "Hayvanlar gibi yaşıyoruz. Sokaktaki köpekler bizden iyi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, İspanya hükümetinin kendileriyle hiç ilgilenmediğini ve soruna hiçbir çözüm aramadığını da ifade ediyor.

Cañada Real'deki elektriksiz hayat, Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en büyük enerji krizlerinden biri olarak görülüyor.