Avustralya sahilleri istila altında! Bölge halkına uyarılar yapılıyor

18 Ağustos 2024 16:08 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:34

Avustralya'da son iki günde deniz yılanlarının sahillere vurması nedeniyle yılan yakalayıcıları için yoğun telefon mesaisi başladı.

Son derece zehirli olmalarıyla ünlü olan deniz yılanları, deniz kraitlerinin aksine genellikle sudan çıkmazlar. Ancak Avustralya'nın Sunshine Coast şehrindeki yılan yakalayıcı ekibi son 48 saat içinde 5 yılanı kurtardığını bildirdi.

Yılan yakalayıcısı Dan Rumsey buna neyin sebep olduğunu bildiğini düşünüyor.

Rumsey verdiği bir demeçte, “Yakaladığımız yılanların bazıları zayıftı ya da genel sağlık durumları kötüydü, bu yüzden yaralı ya da hasta olsun, zayıf düşmüş hayvanlar grupları tarafından kıyıya itildi.”

Rumsey ve meslektaşları son 48 saat içinde Sunshine Coast'ta 5 deniz yılanı kurtardılar ve bunlardan birkaçı Noosa Heads'teki plajlara vurdu. Kurtarılanlar arasında sarı karınlı, zarif ve zeytin başlı gibi çeşitli türler bulunuyordu.

KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARABİLİRSİNİZ

Deniz yılanları kara yılanlarına kıyasla “elde tutulması biraz daha farklı” ve deniz yılanlarının vücutları su tarafından desteklenmeye alışkın olduğu için yılan yakalayıcılarının “hassas” olması gerekir, bu nedenle sert bir temas kemik yapılarını ciddi şekilde tehlikeye atabilir.

Yılan yakalayıcısı Dan Rumsey, “Çok daha kırılganlar... Açıkçası vücutları okyanus tarafından desteklenmeye alışkın, bu yüzden onları dikkatli bir şekilde tutmanız gerekiyor... ancak sizi hasta edebilecek nörotoksik bir zehirleri olduğunu da unutmamalısınız” ifadelerine yer verdi.

Birçok deniz yılanı türünün küçük dişleri vardır ancak ısırdıklarında enjekte ettikleri zehir ölümcül olabilir. Sarı göbekli deniz yılanlarının zehri oldukça zehirlidir ve kas ağrısı, kusma, felç ve hatta ölüm gibi semptomlara neden olur.

Son birkaç gün içinde kurtarılan deniz yılanları “savunmasız”, yani ısırma olasılıkları daha düşük ama yine de risk oluşturuyorlar. Rumsey, ekip tarafından yerel bir veterinere götürülen pek çok yılanın okyanusa geri dönemediğini belirtti.

BÖLGE HALKI UZAK DURMALARI KONUSUNDA UYARILIYOR

Sahillere vuran çok sayıda deniz yılanı nedeniyle halk ve özellikle de köpek gezdirenler bu yılanlardan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Noosa bölgesinde yaşayan bir kişi internet üzerinden diğer insanları dikkatli olmaya ve “onları denize geri bırakmaya çalışmamaya” çağırdı.

Rumsey, halkın sahilde bir yılan görmesi halinde, onu okyanusa geri itmeye çalışmanın sadece sürüngenlerin yararına olmadığını, aynı zamanda sahile gelenler için de ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu söyledi.