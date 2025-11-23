Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

Avustralya'yı 'Fina' vurdu! Tropikal siklon ülkeyi karanlığa sürükledi

Avustralya, Fina Tropikal Siklonu ile boğuşuyor. Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan siklon nedeniyle binlerce ev ve iş yeri son 24 saattir elektriksiz kaldı.

Avustralya'yı 'Fina' vurdu! Tropikal siklon ülkeyi karanlığa sürükledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
15:57
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
15:57

'nın kuzeyini Fina Tropikal Silklonu vurdu. ABC News'ün haberine göre Fina, "şiddetli tropil siklon" olarak kaydedildi.

Özellikle ülkenin kuzeyinde yer alan Darwin şehrinde etkisini gösteren Fina Tropikal Siklonu nedeniyle devrilen ağaçlar, bölgedeki elektrik hatlarına zarar vererek geniş çaplı enerji kesintilerine yol açtı.

Avustralya'yı 'Fina' vurdu! Tropikal siklon ülkeyi karanlığa sürükledi

BİNLERCE EV VE İŞ YERİNDE 24 SAATTİR ELEKTRİK YOK

Yetkililer, 19 bin 500 ev ve iş yerinin son 24 saattir elektriksiz kaldığını, bölgeye enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca yetkililer, bölge sakinlerini hem elektrik hatlarından hem de devrilen ağaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Siklon nedeniyle yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Darwin Uluslararası Havalimanı, siklon nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden uçuşlara açıldı.

