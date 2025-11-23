Avustralya'yı 'Fina' vurdu! Tropikal siklon ülkeyi karanlığa sürükledi

Avustralya'nın kuzeyini Fina Tropikal Silklonu vurdu. ABC News'ün haberine göre Fina, "şiddetli tropil siklon" olarak kaydedildi.

Özellikle ülkenin kuzeyinde yer alan Darwin şehrinde etkisini gösteren Fina Tropikal Siklonu nedeniyle devrilen ağaçlar, bölgedeki elektrik hatlarına zarar vererek geniş çaplı enerji kesintilerine yol açtı.

BİNLERCE EV VE İŞ YERİNDE 24 SAATTİR ELEKTRİK YOK

Yetkililer, 19 bin 500 ev ve iş yerinin son 24 saattir elektriksiz kaldığını, bölgeye enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca yetkililer, bölge sakinlerini hem elektrik hatlarından hem de devrilen ağaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Siklon nedeniyle yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Darwin Uluslararası Havalimanı, siklon nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden uçuşlara açıldı.