Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Avusturya'da katliam yapan saldırganın evinden bomba ve mektup çıktı!

Avusturya'nın modern tarihindeki en kötü şiddet olayını gerçekleştirerek, okulda 10 kişinin ölümüne neden olan saldırganın arkasında bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Evinde ise bir bomba bulunduğu açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 10:25

Avusturya'nın Graz şehrindeki okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, katliamın ardından intihar etti. Yetkililer, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu açıkladı.

Avusturya'da katliam yapan saldırganın evinden bomba ve mektup çıktı!

Saldırganın evinde yapılan aramada boru tipi bir bomba bulundu fakat işlevsel olmadığı belirtildi. 21 yaşındaki saldırganın ülkenin modern tarihindeki en kötü şiddet olayını gerçekleştirmesinin ardından soruşturma devam ediyor.

Avusturya'da katliam yapan saldırganın evinden bomba ve mektup çıktı!

Başbakan Christian Stocker, ülkede 3 günlük yas ilan etti. Polis, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyan saldırganın tek başına hareket ettiğini açıkladı. Avusturya basını, saldırganın zorbalığa uğradığını iddia etti.

Avusturya'da katliam yapan saldırganın evinden bomba ve mektup çıktı!

Saldırganın evinde bir de intihar mektubu bulundu. Polis, bu mektupta veda ettiğini fakat saldırıyı gerçekleştirme nedenini belirtmediğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avusturya'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail yardım bekleyen sivilleri öldürdü! Saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#şiddet
#katliam
#intihar
#avusturya
#zorbalık
#yaş
#silahlı-saldiri
#Okul Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.