Avusturya'da katliam yapan saldırganın evinden bomba ve mektup çıktı!

Avusturya'nın modern tarihindeki en kötü şiddet olayını gerçekleştirerek, okulda 10 kişinin ölümüne neden olan saldırganın arkasında bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Evinde ise bir bomba bulunduğu açıklandı.

Avusturya'nın Graz şehrindeki okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, katliamın ardından intihar etti. Yetkililer, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu açıkladı.

Saldırganın evinde yapılan aramada boru tipi bir bomba bulundu fakat işlevsel olmadığı belirtildi. 21 yaşındaki saldırganın ülkenin modern tarihindeki en kötü şiddet olayını gerçekleştirmesinin ardından soruşturma devam ediyor.

Başbakan Christian Stocker, ülkede 3 günlük yas ilan etti. Polis, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyan saldırganın tek başına hareket ettiğini açıkladı. Avusturya basını, saldırganın zorbalığa uğradığını iddia etti.

Saldırganın evinde bir de intihar mektubu bulundu. Polis, bu mektupta veda ettiğini fakat saldırıyı gerçekleştirme nedenini belirtmediğini açıkladı.