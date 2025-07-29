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 | Banu İriç

Ayak bastıkları her adada istenmiyorlar! İsrailli turistlere bir şok da Girit'te

Yunan adalarını kruvaziyer gemisiyle gezmek isteyen İsrailli turistler gittikleri her adada protestoyla karşılaşıyor. Filistin destekçisi gruplar geminin adım attığı her adada protestolar düzenledi.

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Ayak bastıkları her adada istenmiyorlar! İsrailli turistlere bir şok da Girit'te
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 20:00

İsrailli turistler bu defa Girit Adası'nda protestoyla karşılaştı. Kruvaziyer gemisi Crown Iris ile Yunan adalarını gezmek isteyen İsrailli turistler 3'üncü adada da Filistin destekçilerinin hedefindeydi.

Ayak bastıkları her adada istenmiyorlar! İsrailli turistlere bir şok da Girit'te

GAZZE'DE YAPILAN ZULÜM HATIRLATILDI

Siros ve Rodos adalarında da protestoya uğrayan gemi Girit Adası'ndaki Agios Nikolaos Limanı'nda Filistin destekçisi grup tarafından açılan dev bir Filistin bayrağı ile karşılanarak 'de yapılan zulüm hatırlatıldı.

Ayak bastıkları her adada istenmiyorlar! İsrailli turistlere bir şok da Girit'te

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Göstericiler, Crown Iris gemisindeki turistler gemiden inip adayı gezmek üzere otobüslere binerken "Özgür Filistin" sloganları attı. Polis, göstericileri geminin yanaştığı iskeleden uzak tutarken, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Ayak bastıkları her adada istenmiyorlar! İsrailli turistlere bir şok da Girit'te

Gemi daha önce de edilmişti Crown Iris gemisi, 22 Temmuz'da 'ın Siros Adası'na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli turistlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı. Crown Iris, dün ise Rodos Adası'nda protesto edilmişti. Adadaki limanda toplanan Filistin destekçisi grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atmış, İsrailli turistlerin Rodos Adası'na ayak basmasına engel olmak istemişti. Polis, göstericilere müdahale etmişti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etmişti.

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ETİKETLER
#gazze
#güvenlik
#protesto
#Yunanistan
#İsrailli Turistler
#Filistin Destanı
#Dünya
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