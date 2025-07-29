Ayak bastıkları her adada istenmiyorlar! İsrailli turistlere bir şok da Girit'te

İsrailli turistler bu defa Girit Adası'nda protestoyla karşılaştı. Kruvaziyer gemisi Crown Iris ile Yunan adalarını gezmek isteyen İsrailli turistler 3'üncü adada da Filistin destekçilerinin hedefindeydi.

GAZZE'DE YAPILAN ZULÜM HATIRLATILDI

Siros ve Rodos adalarında da protestoya uğrayan gemi Girit Adası'ndaki Agios Nikolaos Limanı'nda Filistin destekçisi grup tarafından açılan dev bir Filistin bayrağı ile karşılanarak Gazze'de yapılan zulüm hatırlatıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Göstericiler, Crown Iris gemisindeki turistler gemiden inip adayı gezmek üzere otobüslere binerken "Özgür Filistin" sloganları attı. Polis, göstericileri geminin yanaştığı iskeleden uzak tutarken, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Gemi daha önce de protesto edilmişti Crown Iris gemisi, 22 Temmuz'da Yunanistan'ın Siros Adası'na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli turistlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı. Crown Iris, dün ise Rodos Adası'nda protesto edilmişti. Adadaki limanda toplanan Filistin destekçisi grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atmış, İsrailli turistlerin Rodos Adası'na ayak basmasına engel olmak istemişti. Polis, göstericilere müdahale etmişti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etmişti.