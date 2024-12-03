Ayak parmaklarını çarpan 2 yaşındaki çocuğun kanser olduğu ortaya çıktı!

03 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:30

İngiltere'nin Crawley şehrinde yaşayan bir aile, 2 yaşındaki oğullarının ayak parmaklarını çarpması sonucunda kanser olduğunu öğrendiler. Doktorların hastalığı açıklamasıyla neye uğradıklarını şaşıran aile, başına gelenleri bir bir anlattı.

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde bulunan Crawley şehrinde yaşayan bir aile 2 yaşındaki oğullarının kanser​ olduğunu öğrendiler. Aile, ölümcül hastalığın, oğullarının ayak parmaklarını çarpmasıyla ortaya çıktığını söyledi. 40 yaşındaki anne, oğlunun yanlışlıkla çamaşır makinesine ayağını çarptığını 2 gün sonra oğlu Zak'ın parmağındaki morluğu fark etmeleri üzerine hastaneye gittiklerini anlattı.

MORARMA BİR TÜRLÜ İYİLEŞMEDİ KANSER OLDUĞU ANLAŞILDI

Doktorlar, hastanede antibiyotik tedavisi uyguladı fakat durumunda bir iyileşme olmadı. Doktor kan testi ve bir gece hastanede kalmalarını istedi. Sonuçlar çıktığında doktor, 2 yaşındaki Zak'ın akut lenfoblastik lösemi hastası olduğunu söyledi.

Anne Amina, teşhisin ilk konulduğu zaman inanamadığını ve şoke olduğunu söyledi. Amina, ''Bütün dünyamız altüst oldu. Bunaldık ve aşırı derecede endişelendik. Sabahın erken saatlerinde bize kanser olduğunu ve dışarıda bizi bekleyen bir ambulans olduğunu söylediler. Neler olup bittiğini anlamanın bir yolu ya da zamanı yoktu. Zak'ın bağışıklık sisteminin çok düşük olduğunu ve ayak parmağındaki yaralanma olmasaydı, kanser olduğunu başka bir şekilde öğreneceğimizi söylediler.'' dedi.

Zak nakledildiği hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar, ilk olarak et yiyen bir bakteri hastalığına yakalandığından şüphelendiler fakat gerçek bu değildi. 2 yaşındaki Zak, 2 hafta boyunca hastanede kaldı ardından eve gitmesine izin verildi, tedavisi ise devam etti.

YAŞINDAN DOLAYI NE OLDUĞUNU ANLAMADI, ÇOK KORKTU

Kemoterapi görmeye başlayan Zak'ın zamanla saçları döküldü. Annesi, yaşının çok küçük olması nedeniyle Zak'ın neler olup bittiğini anlamadığını, zamanla onu kontrol eden doktorlardan ve hemşirelerden korkmaya başladığını söyledi.

Zak bir yıl boyunca tedavi gördü ve durumu iyiye gitti. Şimdilerde ayda bir kemoterapi görüyor ve her hafta çeşitli ilaçlar kullanıyor. Doktorların 'harika' bir iş çıkardığını söyleyen anne Amina, tedavinin 2025 yılının Haziran ayında son bulacağını en az 5 yıl boyunca düzenli olarak kontrollerin olacağını söyledi.