Vietnam'dan 90 kişi geldiler 52 kişi olarak geri döndüler! Güney Kore'de sırra kadem basan 38 turist

03 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:59

Güney Kore'nin Jeju Adası'na 90 kişilik Vietnamlı grup tatil için geldi. Fakat turist grubundan 38 Vietnamlı ülkelerine dönmedi ve kayıplara karıştı.

90 kişilik Vietnamlı grup, Güney Kore'nin Jeju Adası'na tatil için geldi. Jeju Turizm Örgütü, 14 Kasım'da 90 kişilik grubun, VietJet Havayolları uçağıyla Vietnam'ın Nha Trang şehrinden Jeju'ya geldiğini bildirdi. Fakat gruptan 38 kişi, 17 Kasım'daki dönüş uçuşundan önce kayıplara karıştı. Diğer turistler ise ülkelerine dönüş yaptı.

Yetkililer, 30 günlük vizesiz seyahat izni bulunan Vietnamlıların 14 Aralık'a kadar adada kalabileceğini belirtti. Fakat bu tarihten önce kayıp​ turistleri arama çalışmaları başladı.