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Vietnam'dan 90 kişi geldiler 52 kişi olarak geri döndüler! Güney Kore'de sırra kadem basan 38 turist

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:59
Vietnam&#039;dan 90 kişi geldiler 52 kişi olarak geri döndüler! Güney Kore&#039;de sırra kadem basan 38 turist

Güney Kore'nin Jeju Adası'na 90 kişilik Vietnamlı grup tatil için geldi. Fakat turist grubundan 38 Vietnamlı ülkelerine dönmedi ve kayıplara karıştı. 

90 kişilik Vietnamlı grup, Güney Kore'nin Jeju Adası'na tatil için geldi. Jeju Turizm Örgütü, 14 Kasım'da 90 kişilik grubun, VietJet Havayolları uçağıyla Vietnam'ın Nha Trang şehrinden Jeju'ya geldiğini bildirdi. Fakat gruptan 38 kişi, 17 Kasım'daki dönüş uçuşundan önce kayıplara karıştı. Diğer turistler ise ülkelerine dönüş yaptı. 

Vietnam'dan 90 kişi geldiler 52 kişi olarak geri döndüler! Güney Kore'de sırra kadem basan 38 turist - 1. Resim

Yetkililer, 30 günlük vizesiz seyahat izni bulunan Vietnamlıların 14 Aralık'a kadar adada kalabileceğini belirtti. Fakat bu tarihten önce kayıp​ turistleri arama çalışmaları başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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