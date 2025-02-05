Ayetullah Ali Hamaney atadı: İran'ın Lübnan temsilcisi belli oldu!

05 Şubat 2025 20:33 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:41

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Naim Kasım'ı dini konularda Lübnan'daki temsilcisi olarak atadı. Karar, İran devlet televizyonun da yer aldı. İşte detaylar...

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım'ı Lübnan'da dini konularda temsilcisi olarak atadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney yayımladığı kararnameyle Hizbullah lideri Kasım'ı zekat veya kefaret şeklinde dini fonların alınması ve dağıtılmasında ve din işlerinin yönetilmesinde kendi vekili olarak tayin etti.

Daha önce bu görevi, 27 Eylül 2024'te İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yürütüyordu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın büyük ve başarılı bir ülke olmasını temenni ettiğini, ancak nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini aktardı.