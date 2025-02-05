Trump, İran'ı açıkça tehdit etti: Bunu yaparsanız yok olursunuz

05 Şubat 2025 05:43 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 06:33

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendisini öldürmesi halinde "yok olacağını" belirterek "Başlangıçta talimatlar bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Geriye hiçbir şey kalmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek" başkanlık kararnamesini imzalarken Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı ve Orta Doğu'daki etkisini kısıtlamayı amaçlayan kararnamenin "İran için çok zor" olduğunu söyleyen Trump, "Umarım bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayız" dedi. Daha önce söz konusu kararnameyi imzalama konusunda "kararsız" olduğunu ifade eden Trump, "Bunu imzalıyorum ve bunu yapmaktan mutsuzum, ancak gerçekten çok fazla seçeneğim yok. Çünkü güçlü ve kararlı olmalıyız. Bunun büyük ölçüde kullanılması gerekmeyeceğini umuyorum. Orta Doğu'da ve belki de dünyada tam bir barışa sahip olabilseydik harika olurdu" dedi.

"NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ"

İmzaladığı kararnamenin İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için gerekli olduğunu ifade eden Trump, konuyla ilgili duruşunun net olduğunu belirterek "İran'ın nükleer silahı olamaz" ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğu sorulan Trump, "Çok yakınlar" yanıtını verdi.

"TALİMATLAR BIRAKTIM"

İran'ın kendisini öldürmeye çalışması halinde bunun nasıl sonuçlar doğuracağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Buna tam bir yok oluş denirdi" ifadelerini kullandı. Bunun İran için "korkunç" sonuçlar doğuracağını vurgulayan Trump, "Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Başlangıçta talimatlar bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Geriye hiçbir şey kalmaz" diye konuştu.

"BİDEN YÖNETİMİNDEN FAYDALANDILAR"

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik misilleme tarifeleri uyguladığı hatırlatılan Trump, "Sorun değil" dedi. Çin ve diğer tüm ülkelere karşı "çok iyi iş çıkaracaklarını" belirten Trump, "Biden yönetiminden daha önce hiç görmediğim şekilde faydalandılar. Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu hiç görmemiştim. Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi" şeklinde konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jingping ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "uygun zamanda" görüşeceklerini belirterek "Acelem yok" dedi.

YENİ KARARNAMELER İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a "maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek" olan başkanlık kararnamesinin yanı sıra ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmasına yönelik ve BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA'ya sağlanan fonların durdurulmasına yönelik başkanlık kararnamelerini de imzalamıştı.