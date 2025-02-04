Göçmen krizi Trump’ı zorlayacak!

04 Şubat 2025 16:08 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:08

ABD’nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump’ın masasında bulacağı en sıcak konulardan biri de sayıları milyonları bulan yasadışı göçmen krizi. Seçim sonuçları üzerinde de etkili olan yasadışı göçmen krizi, resmi kurumlara göre her yıl katlanarak büyüdü ve raporlara şöyle yansıdı: 2014 yılında 569,000 olan göçmen sayısı, 2024 yılında 2.9 milyon oldu.

Meksika’dan kaçak yollarla ABD sınırı geçen yasadışı göçmen konusu, Trump’ın ilk başkanlık döneminde de seçim kampanyalarında etkili olmuş ve Trump’ın seçilmesinde ciddi bir rol oynamıştı. Yasadışı geçişlerin Meksika sınırından yapılmasından dolayı Trump sınıra duvar inşa etme tartışması başlatmış ancak vaadini yerine getiremeden görev süresi sona ermişti. Göçmen krizi Trump’ın ilk kez seçildiği 2016 yılına nazaran 5-6 kat artmışken, Trump’ın bu dönemde nasıl bir politika sergileyecegi merak konusu. Trump’ın toplu sınır dışı vaadinin maliyet ve pratik açıdan zorlukları göz önüne alındığında bu dönem göçmen krizinin kısa sürede gündemden düşmesi olası görünmüyor.

YASADIŞI GÖÇMENLERE SERT POLİTİKA

Tutuklu sayısının aşırı düzeyde olmasından dolayı, pek çok ailenin çocuklarına ve yakınlarına ulaşamadıkları gibi ABD’de faaliyet gösteren avukatlara bile ulaşamadıkları gözlemleniyor. Son gelişmeler hakkında bilgi veren Av. Mahmut Bingöl, “Trump yönetiminin yasadışı göçmenlere yönelik sert politikalarının, göçmen krizini çözmeye yönelik iddialı hedeflerine rağmen ciddi zorluklarla karşılaşacak ve özellikle, lojistik ve mali yüklerin yanı sıra hukuki ve insani boyutun göz ardı edilmesi, bu politikaların uygulanabilirliğini büyük ölçüde sınırlayacak.

Sınır bölgelerinde tutulan ve hukuki haklarına erişim konusunda ciddi engellerle karşılaşan binlerce Türk vatandaşı bu durumdan etkilenecek. Göçmenlerin, tutukluluk süreçleri sırasında yeterli hukuki desteğe ulaşamamalarının, aileleriyle iletişim kuramamalarının ve davalarının etkin bir şekilde yürütülememesinin, bu insanların hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi mağduriyetlere yol açacak.

Trump yönetiminin göreve gelir gelmez yasadışı göçmenlere karşı sert adımlar atması beklense de bu süreçte hem hukuki düzenlemelerin hem de sahadaki uygulamaların dikkatle izlenmesi gerekiyor” dedi.

GÖÇMENLER DOĞRU HUKUKSAL MÜCADELEYİ VEREMEZLER İSE AMERİKAN RÜYASI BİTEBİLİR!

Mahmut Bingöl, göçmenlerin haklarını savunma konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Bingöl Law olarak, tutuklu müvekkillerin serbest bırakılmaları için kefalet duruşmaları düzenlenmesi, şartlı tahliye taleplerinde bulunulması ve sınır dışı edilme kararlarına karşı mahkemelerde etkin savunma yapılması gibi süreçlere öncelik verdiklerini ifade eden Mahmut Bingöl, ayrıca aileleriyle iletişim kuramayan tutukluların seslerini duyurmak ve haklarını savunmalarına destek olmak için köprü görevi üstlenmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Bingöl, göçmenlerin hukuki süreçlerde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplumdaki dayanışmayı artırmak adına, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmaya devam edeceklerini vurguladı.