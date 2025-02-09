Aylarca sadece cips yiyerek hayatta kaldı! Üstelik bu sağlığı için gerekliydi

İskoçya'nın Ayr kentinde yaşayan 59 yaşındaki Kathy Allan, hayati bir ameliyat öncesi 16 ay boyunca yalnızca 'Skips' adlı cipsten yiyerek hayatta kaldığını açıkladı. Altı torun sahibi olan Allan, bu süreçte yemek yiyemediği için her gün 'eriyen cipslerden' iki paket tükettiğini belirtti.

Mide fıtığı nedeniyle hızla kilo kaybeden Allan, operasyon öncesi 16 aylık bekleme sürecinde toplam 76 kilo verdi ve hayatta kalma umudunu neredeyse kaybetti. Ameliyat için yeterince güçlü olabilmek adına geçen yıl ağustosta doktorlardan beslenme tüpü takmalarını talep eden Allan'a birkaç hafta sonra burundan tüp bağlandı. Bu tüp sayesinde uykudayken bağırsaklarına doğrudan besin aktarımı yapıldı.

27 Ocak'ta operasyon geçiren ve artık tamamen iyileşme yolunda olduğunu belirten Allan, "Tekrar hayata döndüm, artık yaşamdan keyif alıyorum. Öncesinde adeta yarım bir insandım, tam bir işkenceydi. Ama şimdi hayatta ikinci bir şansım var. Torunlarımın büyüdüğünü görebileceğim. Tatillere çıkabileceğim ve her anın tadını çıkarabileceğim için mutluyum" ifadelerine yer verdi.

"HAYATIM BOYUNCA YEMEK İSTEMİYORUM"

Şimdilik doktorların belirlediği sıkı bir diyet planına uyan Allan, zamanla normal yiyeceklere dönmeyi hedefliyor. Ancak geçmişte hayatını kurtaran cipslerle ilgili konuşan Allan, "Bir daha hayatım boyunca Skips (tükettiği cips markası) yemek istemiyorum. Beni hayatta tutmaları hala inanılmaz geliyor ama onlarla hem sevgi hem nefret bağım var. Farklı cipsleri de denedim ancak sadece Skips midemde kalıyordu. Ailem bana hala takılıp bir paket Skips uzatıyor ama yüzüne bile bakamıyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası kusma sorununun tamamen geçtiğini belirten Allan, şu an sıvı gıdalar tüketerek sindirim sistemini yavaş yavaş güçlendirdiğini söyledi: "Şu anda süzülmüş çorba içebiliyorum ama sindirimi kolay olsun diye süzmem gerekiyor. En inanılmaz şey ise ameliyattan sonra hiç kusmamış olmam. Artık her şeyi midemde tutabiliyorum.