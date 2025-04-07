Aynı serviste ve katta çalışan 5 hemşirede beyin tümörü!

ABD'deki bir hastanenin doğum katında çalışan 5 hemşireye birden beyin tümörü teşhisi konuldu. Hastane, bu durumun bir tesadüf mü yoksa bir ihmal mi olduğunu araştırmaya başladı. Fakat sağlık görevlileri araştırmaların eksik yapıldığını öne sürdü.

ABD'de Newton - Wellesley Hastanesi'nin 5. katındaki doğum servisinde çalışan 5 hemşireye de aynı türden 'iyi huylu beyin tümörü' teşhisi kondu. Bu durumun sadece acı bir tesadüf mü yoksa hastanedeki bir ihmalden mi kaynaklandığı üzerine araştırma başladı. Hastane yönetimi, 11 personelle görüştü. Hastane tarafından yapılan açıklamada, hemşirelerin bireysel sağlık geçmişleri, risk faktörleri değerlendirildi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yönergelerine uygun olarak Aralık 2024'te çevresel analizlerin başlatıldığı belirtildi. NBC News'in haberine göre açıklamada, "Yapılan kapsamlı incelemelerde beyin tümörleriyle bağlantılı olabilecek herhangi bir çevresel risk tespit edilememiştir" denildi.

300'DEN FAZLA PERSONELDEN BİLDİRİM

Massachusetts Hemşireler Birliği (MNA) ise çevresel testlerin yetersiz olduğunu bildirdi. Sendika temsilcileri, hastanede çalışan 300'den fazla personelden bildirim aldıklarını ve meselenin üstünün örtülmeye çalışıldığını söylediler. MNA, hastane yönetiminden bağımsız olarak olayı araştırmaya ve sağlık tehdidini ortaya çıkarmaya yönelik çalışıyor.